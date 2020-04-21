В Ида-Вирумаа безработица выросла до 12,7 процента

Уровень безработицы в Ида-Вирумаа вырос до 12,7 процента, это с большим отрывом самый высокий показатель в сравнении с другими уездами. В занимающем второе место по уровню безработицы Валгамаа он составляет 9,5 процента, средний по Эстонии - 7,2 процента. Сейчас каждый шестой безработный Эстонии является жителем Ида-Вирумаа.

За три с половиной месяца этого года число зарегистрированных безработных в Ида-Вирумаа выросло более чем на 1500 человек. Примерно тысяча из них добавилась после вспышки эпидемии коронавируса в начале марта. За первые три недели апреля число безработных в уезде увеличилось на 559 человек.

Заведующая Ида-Вирумааским отделением кассы по безработице Аннеки Теэлахк сказала, что нужно быть готовым к тому, что безработица продолжит расти и в предстоящие недели и месяцы. "До сих пор в качестве безработных регистрировались в основном работники нескольких малых и средних предприятий. Крупные предприятия пока не сокращали. Если и они это сделают, то самый высокий пик безработицы может наступить только лишь летом".

По словам Теэлахк, нельзя исключать, что число безработных в уезде перевалит за 10000 человек, что означало бы повышение уровня безработицы примерно до 17 процентов.

Новая волна сокращений, по ее словам, может пройти также в случае, если большое число предприятий использует в течение двух месяцев возможность получить предлагаемую государством компенсацию на выплату зарплаты работникам, но хозяйственная деятельность затем не восстановится в прежнем объеме, и они будут вынуждены все-таки отказаться от услуг многих работников.