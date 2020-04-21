Педагоги АШИ о работе онлайн: сложно, но есть и плюсы

Поработав больше месяца в веб-среде, учителя Ахтмеской школы искусств говорят о том, что хотя сложностей много и времени уходит значительно больше, так как приходится тратить значительно больше времени на индивидуальное общение, в нынешнем опыте находится также немало плюсов.
Наступили весенние школьные каникулы, но, по словам директора Ахтмеской школы искусств Яны Унт, это не значит, что учителя будут отдыхать - теперь у них больше времени, чтобы обсудить итоги прошедшего дигимесяца и поделиться друг с другом опытом.
- Наша школа так же, как другие, вынужденно перешла на полную работу в онлайне, и хотя все признают, что это гораздо труднее, чем провести урок в классе, очень большим стрессом ни для кого не стало, - рассказывает она. - Почти все педагоги АШИ стали практиковать дигитальные уроки в "Stuudium" уже два года назад, и помню, что когда начинали, не все сразу оценили, насколько это нужно и может быть полезным. Некоторые неохотно подключались, зато теперь убедились: очень пригодилось. Нынешняя ситуация стала серьезным испытанием - не только для нас, это отмечали на совещании руководители всех школ по интересам в стране. К слову, в Эстонии лишь одна школа из таких не ведет дигитальное обучение - родители массово отказались.
В АШИ из 310 учеников музыкального и художественного отделений отсеялось за последний месяц двое - один поменял место жительства, второй решил, что не может продолжать обучение по объективным причинам. Приостановили лишь деятельность кружков, работающих на самоокупаемости.
Рады видеть учителей
- Поначалу нашим учителям пришлось потратить время, чтобы найти своих учеников в виртуальном пространстве, ведь дети и родители используют разные среды, - объясняет директор. - Поэтому первую неделю-две педагоги давали задания для выполнения и получали обратную связь, но когда все связи установились, стали активно проводить онлайн-уроки. Говорят, что детям они нравятся - рады видеть учителей и одноклассников хотя бы на экране.
ЯНА УНТ:
Учеба на удалении учит ребят дисциплине и самостоятельности.
Собеседница добавила, что приходилось слышать мнение, что сейчас у школьников не хватает времени на дистанционное обучение искусству и надо ли это, когда так велика нагрузка в образовательной школе. Но практика и отзывы показывают, что времени для занятий по интересам подчас даже больше, чем прежде: сейчас у детей нет кружков, спортивных секций и разных развлечений, на которые тоже уходило свободное время.
- Завуч школы и преподаватель Светлана Кекишева рассказывала, что если речь не идет об онлайн-уроке, выполнять задания ребята могут в удобное время, хорошо, что в процесс больше вовлечены родители, многие помогают, - конкретизирует Яна. - Во всяком случае, никто из родителей или детей не жаловался, даже наоборот - выражали благодарность. Повезло, что до объявления карантина закончился второй триместр и педагоги успели раздать учебные материалы на следующий. Даже если бы этого не случилось, возможности передать необходимое всегда найдутся. Ребята и учителя могли взять домой все необходимое, в том числе и инструменты.
Больше самостоятельности
Учителя говорят, что дигитальные уроки детям нравятся, а работа на удалении учит дисциплине и самостоятельности, заставляет думать.
- Успехи у многих даже лучше, есть возможность прослушать аудиофайлы столько раз, сколько надо, - перечисляет директор. - Это помогает тренировать слух. Оценки тоже ставим - старания и успехи надо отмечать и поощрять. Никто не отказывается от уроков, иногда просили перенести время, по возможности идем навстречу.
Возможности педагогов расширились
Среди положительных результатов месяца дигитальной работы Яна Унт отмечает, что ситуация побудила активно развиваться и самих учителей. Многие стали изготавливать свои авторские материалы, разрабатывают тесты и задания, которые не надо распечатывать или фотографировать: дети могут заполнять сразу в интернете, учитель - увидеть и оценить.
Уроков с учителями на каникулах нет, зато у педагогов есть возможность больше пообщаться и поделиться опытом. Также планируют за эти дни подготовить виртуальную художественную выставку "Эмоции".
- Она состоит из работ наших учеников и уже была готова к открытию, но из-за карантина прекрасная коллекция осталась без зрителей, - сожалеет Яна. - Переведем ее в цифровой формат и предложим заинтересованным дигитальную прогулку - выставим на сайте школы, а может быть, и в других местах. Также представим и другие выставки, запланированные на этот учебный год.
Учителя музыкального отделения подумают также об организации концертов в веб-среде, которые должны стать стимулом для юных музыкантов.
Выпускных не будет, но к защите дипломов готовятся
В этом году АШИ должно выпустить семь учеников эстрадного отделения, 16 учеников художественного отделения и 18 музыкального.
- Вся Эстония думает, как облегчить условия и помочь заканчивающим школу, мы не исключение, - поделилась переживаниями Яна Унт. - Надеюсь, что серьезных препятствий не будет - зачеты учителя примут по видео, если придется, художники смогут представить свои дипломные работы посредством интернета. Интересно, что хотя впереди еще месяц, учителя говорят, что многие выпускники, в принципе, уже готовы - ситуация мобилизовала.