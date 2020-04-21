Не все выдерживают очередь в единственную в Нарве работающую почтовую контору

Информация о плохом положении дел в почтовом обслуживании звучит в Нарве уже весь апрель: компания "Omniva" оставила из трех нарвских почтовых контор работать только одну Кренгольмскую.

Нарвитянка Юлия рассказала "Северному побережью", что заказанная ею посылка почему-то не пришла в почтовый автомат - и для получения ее пригласили в единственную почтовую контору.

- Когда я увидела ту очередь возле почтовой конторы в первый раз, в пятницу, после рабочего дня, там на улице стояло человек, наверное, двадцать. Я не осталась стоять. В следующий раз поехала около одиннадцати часов дня, думая, что людей будет поменьше, и передо мной в очереди было человек десять. В итоге простояла минут 40-45. На почту запускают не больше двух человек одновременно, кто-то получает посылки и справляется минут за пять, а кто-то - особенно пожилые люди - проводят там минут по пятнадцать или двадцать. Некоторые разворачивались и уходили, не дожидаясь очереди, как и я в первый раз, кто-то возмущался, но продолжал ждать.

При этом, как отметила Юлия, к качеству обслуживания в почтовой конторе у нее нет претензий.

- В тот день была слякоть после снега, и стоять на ветру в лужах было неприятно. Если бы не это, то ничего, всем понятно, какая сейчас ситуация… - рассудила собеседница.

Ситуацию объяснил пресс-представитель "Omniva" Маттиас Кайв:

- После распоряжения, отданного во время чрезвычайного положения, мы были вынуждены закрыть не имеющие отдельного входа почтовые отделения, находящиеся в городских торговых центрах, в том числе в Нарве. Кренгольмское почтовое отделение располагается отдельно, то есть не в торговом центре, и поэтому смогло остаться открытым. Стараемся действовать максимально в рамках текущих возможностей (с учетом, разумеется, обязательного правила 2+2), чтобы максимальное количество посылок было передано максимальному числу людей как можно быстрее.

Кайв посоветовал клиентам заказывать посылки в почтовые автоматы, доступные круглосуточно на улице, при этом и риск заражения ниже.

- Сенсорные экраны посылочных автоматов чистятся регулярно, но автоматом можно воспользоваться и без физического контакта с поверхностями: экран посылочного автомата "Omniva" реагирует и на прикосновения пальцев в перчатках, а при оплате товара возможно воспользоваться опцией бесконтактного платежа, - сказал Кайв.

Однако в автоматы посылки зачастую не попадают, о чем говорят люди повсеместно.

- В случае, когда заказанная в автомат посылка приходит в почтовое отделение, причина, как правило, в том, что на посылке нет телефонного номера. Даже если заказчик корректно ввел номер при оформлении заказа, некоторые сайты или э-магазины, к сожалению, не прилагают его к посылке, - предположил представитель "Omniva" Маттиас Кайв.