Ср, 22.04.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Выделенный ида-вирускому туризму кризисный миллион вызвал раздражение у других регионов

Ида-вируский туркоординатор Кадри Ялонен сказала, что уездный туризм испытывает самую сильную в Эстонии зависимость от российского рынка.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Туристический сектор может ходатайствовать о кризисном пособии в размере 25 миллионов евро, из которых один миллион предназначен для действующих в Ида-Вирумаа предпринимателей и один миллион - для действующих на островах. Мэры Тарту, Пярну и Хаапсалу обратились к правительству с пожеланием, чтобы ко всем регионам отнеслись одинаково.

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Министерство экономики и коммуникаций будет оказывать через EAS прямую поддержку малым и средним турпредпринимателям (в сфере размещения, общепита, путешествий и туристических аттракционов), а также предлагающим туристические услуги микропредпринимателям.

Ида-Вирумаа и острова 

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