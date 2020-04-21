Выделенный ида-вирускому туризму кризисный миллион вызвал раздражение у других регионов

Туристический сектор может ходатайствовать о кризисном пособии в размере 25 миллионов евро, из которых один миллион предназначен для действующих в Ида-Вирумаа предпринимателей и один миллион - для действующих на островах. Мэры Тарту, Пярну и Хаапсалу обратились к правительству с пожеланием, чтобы ко всем регионам отнеслись одинаково.