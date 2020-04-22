Объявлено о сокращении на шведском предприятии в Нарве

Предприятие "HANZA Mechanics Narva AS" является частью концерна "HANZA Holding" с головным офисом в пригороде Стокгольма. Его заводы располагаются в Эстонии, Швеции, Финляндии, Польше, Чехии и Китае.

Нарвский завод в городском районе Кулгу специализируется на тяжелом машиностроении, производстве изделий из листового металла и финальной сборке. Если в 2018 году тут работали примерно 300 человек, то к первому кварталу 2020 года это число сократилось до 224, согласно регистру. На самом предприятии профсоюз сегодня знает о 175 работниках, что без учета администрации.

Маленькие сокращения в большом концерне

Заявление головного офиса "HANZA Holding" о принятии собственной программы действий в связи с глобальным распространением коронавируса было распространено 20 апреля на фоне продолжающегося с февраля падения стоимости их акций на Стокгольмской фондовой бирже "NASDAQ OMX".

"В производственном кластере "HANZA" в Эстонии компания имеет четыре завода. Здесь спрос со стороны определенных групп потребителей был тоже негативно затронут COVID-19 и, как ожидается, будет оставаться низким в будущем. Поэтому "HANZA" оптимизирует технологии работы с листовым металлом, тяжелые металлические работы и механическую обработку для конкретных производственных предприятий и, как следствие, уведомляет об избыточности, затрагивающей приблизительно 60 сотрудников", - сказано в пресс-релизе.

Еще примерно 30 рабочих мест в "HANZA Holding" будут затронуты в Швеции, где производство электроники выводится из Отвидаберга и присоединяется к заводу в Арьянге.

Для сравнения: на всех производствах "HANZA Holding" в разных странах задействован, согласно официальной сводке, 1771 работник.

Утвержденная программа действий, как сообщается, может вылиться в распродажу образующихся избытков оборудования. Расходы на увольнения и корректировки в бюджете составят максимум 25 миллионов шведских крон (2,3 миллиона евро). "Большинство этих расходов не повлияют на денежный поток", - сказано в пресс-релизе.

- Это крайне неудачное развитие событий, на которое мы не смогли повлиять, - комментирует гендиректор "HANZA" Эрик Стенфорс. - Объем заказов в некоторых сегментах ниже, чем в предыдущих прогнозах, и дальнейшее развитие неясно, поэтому мы должны принять меры. Однако у нас хорошее финансовое положение и хорошее управление на местах, благодаря чему необходимые меры будут осуществлены наилучшим образом.

Сокращения с мая

Заведующая Ида-Вирумааским отделением кассы по безработице Аннеки Теэлахк сообщила "Северному побережью", что из "HANZA Mechanics Narva AS" поступило первое извещение о возможном коллективном сокращении. Далее предприятие должно будет представить второе сообщение.

- Первое извещение было на 57 человек, и пока ничего более конкретного нет, мы даже не знаем, о каких специальностях может идти речь, - сказала Теэлахк.

Доверенное лицо Союза профсоюзов работников индустриальных предприятий и металлообработки (IMTAL), профсоюзный лидер "HANZA Mechanics Narva" Алексей Пантюхин рассказал, что списки сокращаемых обещаны администрацией предприятия к 5 мая.

- Сокращать будут в три этапа: сперва проработавших до пяти лет, которым надо будет отработать еще месяц, потом - до десяти лет, им два месяца отработать, и потом кто больше десяти лет - им три месяца, - рассказал Пантюхин.

Он добавил, что запланированное общее число сокращаемых, действительно, 57, однако есть надежда, что у предприятия появятся новые заказы - и сокращение окажется меньшим.

- Сейчас люди на предприятии нервничают и уже примерно понимают, кто из них уйдет - это, скорее всего, будут новенькие, - заключил Пантюхин.