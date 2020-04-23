Малый ядерный реактор рядом с Ида-Вирумаа вывел бы эстонское производство электроэнергии в первые ряды

Пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала, насколько важно опираться на факты, науку и экспертов при вынесении важных решений. Самоуспокоение и идеология не помогли далеко продвинуться ни китайским коммунистам, ни лидерам демократических стран. В глобальном мире вирус за недели добрался из Китая через Италию в Эстонию, а вместе с ним пришло и полное осознание большой проблемы. Беда, поначалу казавшаяся далекой, за несколько дней стала реальной.
Климатический кризис тоже реален. Утверждение, что малоснежные зимы бывали и в прошлом, верно, но еще никогда с момента изобретения термометра в Северной Европе не было зимы теплее. Сибирь, Австралия, Амазония и Калифорния никогда не горели в таких масштабах, температура в Антарктиде никогда не составляла 18 градусов тепла.
Климат не интересуют надежды политиков, что влияние изменений проявится где-то в другом месте. Климат глобален и не признает ни государственных границ, ни идеологий. Бесполезно надеяться, что изменения климата не окажут значительного влияния на Эстонию и Европу в ближайшие десятилетия и не затронут благополучие каждого.
Вместе с тем стремление к климатической нейтральности является для Европы также существенной экономической возможностью. Европейский союз импортирует в год ископаемые топлива на сумму 150 миллиардов евро, практически половину - из Российской Федерации. Эти деньги следует оставить в Европе!
Важна электрификация как в транспорте, так и в промышленности. Как учит вирусный кризис, перемещать видеокартинку и данные дешевле, чем перемещать людей, то есть потребление электроэнергии в центрах, несомненно, значительно вырастет. На сложные вызовы не отвечают слабые и глупые люди. Эстоноземельцы, скорее, стараются быть трудолюбивыми и умными.
В мире развивается много новых технологий чистой энергии, в том числе в атомной энергетике. Именно для изучения новых атомных технологий год назад и было основано предприятие "Fermi Energia". На основании проведенных в прошлом году исследований мы знаем, что малый модульный реактор при условии быстрого строительства и эффективной процедуры выдачи разрешений стал бы выгодной инвестицией и обеспечил бы Эстонии надежность электроснабжения. Мы узнали, что инвестиция в одну АЭС мощностью 300 мегаватт составила бы 900 миллионов евро, что уже в фазе строительства даст государству 150 миллионов евро налогового дохода.
Потенциальный малый реактор не уменьшит необходимости в развитии ветряных и солнечных парков. Их объем в странах Балтии тоже должен вырасти в несколько раз, но ветер переменчив. В безветренные дни тоже нужен свет в комнате, работающие холодильники, связь, электричеством необходимо снабжать бензозаправки, больницы и предприятия. Надежды только на импортное электричество недостаточно, особенно когда в 2025 году прекратится импорт из Белоруссии и России.
Если после проведения анализов расположенный на окраине Кунда район Лонтова по-прежнему будет казаться одним из подходящих мест, "Fermi Energia" сделает волости Виру-Нигула предложение о проведении работ по подготовке к строительству АЭС, которое учтет интересы граждан волости и более обширного региона и будет сообразно проекту развития атомной энергетики.
В 2020 году "Fermi Energia" вместе со шведской компанией "Vattenfall" продолжает работу с целью установить, возможно ли построить малый реактор за 26 месяцев, и если да, то каким образом, и насколько велико будет участие эстонских предприятий в строительстве новой модульной АЭС. Во-вторых, вместе с финским "Fortum" мы изучаем возможности выдачи в Эстонии разрешения на строительство АЭС с использованием оценки безопасности реактора, работающего в США или Канаде. В-третьих, вместе с бельгийской компанией "Tractebel" мы проводим анализ мест расположения, чтобы основательно убедиться, какие места в Эстонии не подходят для малого реактора, а какие заслуживают тщательного рассмотрения. В-четвертых, мы анализируем возможности строительства прямых линий для доставки электроэнергии промышленным потребителям и снабжения центральным отоплением как промышленных, так и бытовых потребителей.
Велика вероятность, что мы сможем предложить более выгодное решение с эмиссией СО2 в десятки раз ниже, чем при сжигании газа или древесной щепы.
Также подтверждаю, что если после проведения анализов расположенный на окраине Кунда район Лонтова по-прежнему будет казаться одним из подходящих мест, "Fermi Energia" сделает волости Виру-Нигула предложение о проведении работ по подготовке к строительству АЭС, которое учтет интересы граждан волости и более обширного региона и будет сообразно проекту развития атомной энергетики. Мы учимся на том, как девелопер АЭС Олкилуото в Финляндии сотрудничал с общиной Эурайоки - находил общие интересы, регулярно и открыто общался и сдерживал свои обещания. Тем не менее подтверждаю, что хотя "Fermi Energia" сейчас считает расположение в Лонтова одним из возможных вариантов, в действительности официально место расположения по Закону о планировании выбирает правительство республики.
Мы получили заверения от своих партнеров в Америке, Канаде, Японии, Польше, Финляндии, Швеции и Бельгии, что эти государства и тамошние предприятия готовы основательно посодействовать Эстонии в развитии необходимых компетенций и организации обучения, а при удовлетворении определенных условий принять участие и в инвестировании.
"Fermi Energia" уже в 2020 году финансирует открытие научной группы по атомной энергетике в Институте химической и биологической физики, а также стипендии для обучения в магистратуре в Финляндии и Швеции. Наши партнеры утверждают, что преимущество Эстонии перед уже успешными ядерными странами - фокус на малых реакторах и разработке подходящих для таких реакторов регулятивных мер.
"Сам я мал, но сила моя велика" - таков был девиз Атомика в песне, написанной на музыку Арво Пярта, но эти слова могут охарактеризовать и маленькую, но трудолюбивую и умную Эстонию, если мы сумеем справиться с созданием самого наукоемкого и требующего больше всего сотрудничества вида энергетики.