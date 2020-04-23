Малый ядерный реактор рядом с Ида-Вирумаа вывел бы эстонское производство электроэнергии в первые ряды

Климатический кризис тоже реален. Утверждение, что малоснежные зимы бывали и в прошлом, верно, но еще никогда с момента изобретения термометра в Северной Европе не было зимы теплее. Сибирь, Австралия, Амазония и Калифорния никогда не горели в таких масштабах, температура в Антарктиде никогда не составляла 18 градусов тепла.

Климат не интересуют надежды политиков, что влияние изменений проявится где-то в другом месте. Климат глобален и не признает ни государственных границ, ни идеологий. Бесполезно надеяться, что изменения климата не окажут значительного влияния на Эстонию и Европу в ближайшие десятилетия и не затронут благополучие каждого.

Вместе с тем стремление к климатической нейтральности является для Европы также существенной экономической возможностью. Европейский союз импортирует в год ископаемые топлива на сумму 150 миллиардов евро, практически половину - из Российской Федерации. Эти деньги следует оставить в Европе!

Важна электрификация как в транспорте, так и в промышленности. Как учит вирусный кризис, перемещать видеокартинку и данные дешевле, чем перемещать людей, то есть потребление электроэнергии в центрах, несомненно, значительно вырастет. На сложные вызовы не отвечают слабые и глупые люди. Эстоноземельцы, скорее, стараются быть трудолюбивыми и умными.

В мире развивается много новых технологий чистой энергии, в том числе в атомной энергетике. Именно для изучения новых атомных технологий год назад и было основано предприятие "Fermi Energia". На основании проведенных в прошлом году исследований мы знаем, что малый модульный реактор при условии быстрого строительства и эффективной процедуры выдачи разрешений стал бы выгодной инвестицией и обеспечил бы Эстонии надежность электроснабжения. Мы узнали, что инвестиция в одну АЭС мощностью 300 мегаватт составила бы 900 миллионов евро, что уже в фазе строительства даст государству 150 миллионов евро налогового дохода.

Потенциальный малый реактор не уменьшит необходимости в развитии ветряных и солнечных парков. Их объем в странах Балтии тоже должен вырасти в несколько раз, но ветер переменчив. В безветренные дни тоже нужен свет в комнате, работающие холодильники, связь, электричеством необходимо снабжать бензозаправки, больницы и предприятия. Надежды только на импортное электричество недостаточно, особенно когда в 2025 году прекратится импорт из Белоруссии и России.

Если после проведения анализов расположенный на окраине Кунда район Лонтова по-прежнему будет казаться одним из подходящих мест, "Fermi Energia" сделает волости Виру-Нигула предложение о проведении работ по подготовке к строительству АЭС, которое учтет интересы граждан волости и более обширного региона и будет сообразно проекту развития атомной энергетики.