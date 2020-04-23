Позитивная программа посткоронавирусной эпохи

Я сейчас не знаю, как сложится ситуация в мире и какое направление выберет Эстония. Вместе с тем я вполне уверен, что тот путь, который привел нас к сегодняшнему моменту, в том числе к коронавирусу, не поведет нас дальше, так как теперь мы знаем, что путь, который нас сюда привел, представляет собой не очень длинную тупиковую дорогу.

Я оптимистично убежден, что Эстония не вернется на путь, ведущий в тупик, и направит свои стопы к иному, прогрессивному будущему. Для того чтобы дать людям и предприятиям Эстонии максимально выгодную стартовую позицию для движения по пути прогресса, нужно с умом использовать планируемые меры поддержки, кредиты и инвестиции - и для этого сейчас очень хороший и подходящий момент.

Угасающие отрасли экономики и предпринимательство, которое базируется на неразумных конкурентных основаниях, в условиях чрезвычайного положения должны отступить и освободить место для новых деятелей и возможностей. Нет смысла излишне опасаться, что на смену тому, что отжило свой век, не придет ничего нового - всегда приходило. Скорее, есть смысл опасаться, что при искусственном поддержании старых порядков новому будет трудно пробиться - эта опасность больше. И для эстонской экономики в долгосрочной перспективе - гораздо убыточнее.

Позитивная программа как для мира, так и для Эстонии должна быть амбициозной, но вместе с тем рациональной и осуществимой и быстрее проводить в жизнь необходимые изменения и преобразования, которые обеспечат переход на дружелюбную к природе экономику устойчивого развития.

Приведу лишь некоторые примеры и отрасли, где инвестирование и поддержка развития планируемыми сейчас средствами быстрее поведут Эстонию вперед в верном направлении - к большей экологичности и конкурентоспособности в экономике будущего.

1. Переход на распределенную возобновляемую энергетику в течение 10-12 лет. На крупную энергетику приходится около 70% от 20 миллионов тонн СО2, выбрасываемых Эстонией в год. Дополнительная поддержка инвестиций в распределенное производство возобновляемой энергии - простой способ быстро, значительно и экономически разумно сократить эмиссии СО2.

Например, переход на возобновляемую энергию на уровне малых и средних предприятий, общин и населенных пунктов; солнечные электростанции, энергия ветра, использование тепловой энергии моря для обогрева и охлаждения, энергия волн, локальное производство тепла и биогаза на основе отходов.