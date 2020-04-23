Позитивная программа посткоронавирусной эпохи

Сидя в изоляции во время чрезвычайного положения, большинство из нас, наверное, пришло к осознанию, что посткоронавирусная эпоха будет отличаться от той, что ей непосредственно предшествовала. Не менее очевидно то, что вариантов, по большому счету, два: эпоха после коронавируса - это либо возвращение назад, в прошлое, либо начало движения с новой позиции к иному будущему.
Я сейчас не знаю, как сложится ситуация в мире и какое направление выберет Эстония. Вместе с тем я вполне уверен, что тот путь, который привел нас к сегодняшнему моменту, в том числе к коронавирусу, не поведет нас дальше, так как теперь мы знаем, что путь, который нас сюда привел, представляет собой не очень длинную тупиковую дорогу.
Я оптимистично убежден, что Эстония не вернется на путь, ведущий в тупик, и направит свои стопы к иному, прогрессивному будущему. Для того чтобы дать людям и предприятиям Эстонии максимально выгодную стартовую позицию для движения по пути прогресса, нужно с умом использовать планируемые меры поддержки, кредиты и инвестиции - и для этого сейчас очень хороший и подходящий момент.
Угасающие отрасли экономики и предпринимательство, которое базируется на неразумных конкурентных основаниях, в условиях чрезвычайного положения должны отступить и освободить место для новых деятелей и возможностей. Нет смысла излишне опасаться, что на смену тому, что отжило свой век, не придет ничего нового - всегда приходило. Скорее, есть смысл опасаться, что при искусственном поддержании старых порядков новому будет трудно пробиться - эта опасность больше. И для эстонской экономики в долгосрочной перспективе - гораздо убыточнее.
Позитивная программа как для мира, так и для Эстонии должна быть амбициозной, но вместе с тем рациональной и осуществимой и быстрее проводить в жизнь необходимые изменения и преобразования, которые обеспечат переход на дружелюбную к природе экономику устойчивого развития.
Приведу лишь некоторые примеры и отрасли, где инвестирование и поддержка развития планируемыми сейчас средствами быстрее поведут Эстонию вперед в верном направлении - к большей экологичности и конкурентоспособности в экономике будущего.
1. Переход на распределенную возобновляемую энергетику в течение 10-12 лет. На крупную энергетику приходится около 70% от 20 миллионов тонн СО2, выбрасываемых Эстонией в год. Дополнительная поддержка инвестиций в распределенное производство возобновляемой энергии - простой способ быстро, значительно и экономически разумно сократить эмиссии СО2.
Например, переход на возобновляемую энергию на уровне малых и средних предприятий, общин и населенных пунктов; солнечные электростанции, энергия ветра, использование тепловой энергии моря для обогрева и охлаждения, энергия волн, локальное производство тепла и биогаза на основе отходов.
2. Организация внутригосударственного транспорта. Следующая доля годовой эмиссии СО2 приходится на транспорт. Увеличить конкурентоспособность и улучшить жизненную среду поможет, к примеру, полный перевод городского сообщения между жилыми районами на транспорт, работающий на комбинации электричества и биогаза (в будущем - и на водородный транспорт). Использование скоростных трамваев и монорельсов для перемещения между районами в городах. Создание общеэстонской сети пунктов быстрой зарядки электромобилей. Укрупнение сети биогазовых заправочных станций. Развитие сети водородных заправочных станций. Резкое увеличение доли электрических железных дорог. Освобождение электро- и газовых автомобилей от налога с оборота. Запрет на новые бензиновые и дизельные автомобили с 2030 года.
Нет смысла излишне опасаться, что на смену тому, что отжило свой век, не придет ничего нового - всегда приходило. Скорее, есть смысл опасаться, что при искусственном поддержании старых порядков новому будет трудно пробиться - эта опасность больше.
3. Создание возможностей для накопления электроэнергии, регулирование потребления и компенсирование пиковых потребностей с применением возобновляемой энергии. Например, гидроаккумулирующая электростанция, домашние накопители, логистическая сеть поставок биогаза, КПГ, СПГ, управляющее программное обеспечение.
4. Увеличение способности связывания углерода. К примеру, хранение СО2, разработка технологий, позволяющих связывать углерод из атмосферы, создание механизма купли-продажи возможностей связывания СО2 растущим лесом и природным ландшафтом по аналогии с существующей торговлей квотами. Значительное увеличение площади лесных земель, ориентированных на связывание углерода.
5. Развитие конкурентоспособного углеродно-нейтрального производства и промышленности, основанных на принципах экономики замкнутого цикла. Например, функционирование металлообрабатывающей промышленности, отрасли судоремонта и судостроения на основе возобновляемой энергии, изготовление компонентов для производства возобновляемой энергии, производство упаковок длительного пользования, производство строительных материалов и компонентов многоразового использования. Связывание углерода и улучшение качества земель в сельском хозяйстве.
6. Разработка и узаконивание критериев выбора. К примеру, введение критерия энергоэффективности и экологичности во всех гостендерах и позволяющих его применять регулятивных документах, в т.ч. разрешение на строительство, разрешение на использование, экологические разрешения и пр.
7. Ценить использование местных знаний и рабочей силы. Быстрое расширение обучения профессиям, ориентированным на будущее (монтажники солнечных электростанций, специалисты по обслуживанию ветрогенераторов, операторы мусорных свалок, организаторы логистики), и предоставление бесплатного доступа к нему людям, работающим в угасающих секторах. Запрет на использование иностранной рабочей силы, если число зарегистрированных безработных в Эстонии превышает 30000 человек. Постепенное вытеснение производств и услуг, конкурентное преимущество которых базируется только на дешевой иностранной и арендной рабочей силе.
Это лишь некоторые примеры действий, которые приблизят нас к более экологичному, а также приятному, дешевому и полезному будущему, и в Эстонии уже сейчас много прогрессивных предприятий, которые действуют в этих направлениях. Сейчас есть хорошая возможность придать ускорение именно им.
Хорошие новости есть уже сейчас. Гидроэнергия, ветряная и солнечная энергия уже сейчас и без дотаций зачастую дешевле, чем энергия на базе твердого ископаемого топлива, и эта тенденция сохранится, поскольку оборудование для производства возобновляемой энергии становится все дешевле и доступнее. Предприятие "Enefit Green" в первом квартале 2020 года произвело рекордное количество возобновляемой энергии за все время, а на открытом рынке 12 апреля электроэнергия "Nord Pool" была самой дешевой за все время - 4,25 евро за мегаватт-час.
Вместе с тем 20 апреля цена на нефть сотворила историю, уйдя в глубокий минус: нефти хорошего качества очень много, но потребности в ее потреблении нет. Прежние минимумы последних двадцати лет были в феврале 2002 года (нефть - 22 USD/баррель, сланцевое масло - 110 USD/тонна) и в феврале 2009 года (нефть - 46 USD/баррель, сланцевое масло - 210 USD/тонна). Разумеется, отрицательная цена не сохранится бесконечно долго, но хорошая нефть останется дешевой надолго, что, к сожалению, не благоприятствует сокращению выбросов СО2 в транспортном секторе.
Новая стартовая позиция может быть неприятной для предприятий и людей, завязших в старых принципах и старой бизнес-модели. Но если немного очистить эту стартовую позицию от старых догм - чрезвычайная ситуация дает замечательную возможность это сделать, - то движение вперед будет лучше для всех нас.