ОДИН ВОПРОС: Возникают ли на каникулах проблемы с детьми в связи с соблюдением ограничений передвижения?

- Разумеется, детей на улицах больше, и мы должны напоминать им о правиле 2+2, однако было бы преувеличением сказать, что у нас с ними возникла какая-то крупная проблема. Дети молодцы и все знают о проблеме COVID и правиле 2+2, но дети есть дети. Иногда они пытаются и в реальной жизни играть с нами в "полицейского и вора". С одной стороны, забавно наблюдать за этим, но, с другой, тревожит, когда дети не относятся к этим вещам серьезно. Но все же сейчас это не является очень большой проблемой.