Чт, 23.04.2020
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  • ОДИН ВОПРОС: Возникают ли на каникулах проблемы с детьми в связи с соблюдением ограничений передвижения?

ОДИН ВОПРОС: Возникают ли на каникулах проблемы с детьми в связи с соблюдением ограничений передвижения?

Тарво Крууп.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В понедельник начались каникулы, да и погода улучшилась, однако при движении на улице продолжает действовать правило 2+2 (передвигаться вместе могут два человека и расстояние до других людей должно составлять не менее двух метров).

Идаский префект ТАРВО КРУУП: 

- Разумеется, детей на улицах больше, и мы должны напоминать им о правиле 2+2, однако было бы преувеличением сказать, что у нас с ними возникла какая-то крупная проблема. Дети молодцы и все знают о проблеме COVID и правиле 2+2, но дети есть дети. Иногда они пытаются и в реальной жизни играть с нами в "полицейского и вора". С одной стороны, забавно наблюдать за этим, но, с другой, тревожит, когда дети не относятся к этим вещам серьезно. Но все же сейчас это не является очень большой проблемой.

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