Толоками очистим Эстонию от вируса

Команда Дня полезных дел "Сделаем!" запустила инициативу "Очистим Эстонию от вируса!", призвав эстоноземельцев самим изготовлять и носить матерчатые маски.
Инициаторы находят, что это - вместе с другими профилактическими мерами - является самым быстрым и эффективным способом, которым каждый может посодействовать борьбе с распространением вируса, смягчению условий чрезвычайного положения, а также восстановлению обычного уклада жизни.
Кульминация - в начале мая
Шитье масок на дому начнется на этой неделе и достигнет кульминации в первую субботу мая - 2 мая. О собственноручном изготовлении масок всех примкнувших к акции просят сообщить на странице "Сделаем" www.teemeara.ee, чтобы и других вдохновить заняться шитьем матерчатых масок для себя и своих близких.
Вместо традиционного весеннего Дня полезных дел "Сделаем!" в этом году по всей Эстонии проводятся домашние толоки по изготовлению масок, цель которых - ввести в привычку ношение масок, научиться правильно их носить и увеличить количество людей, носящих маски в закрытых помещениях, чтобы препятствовать распространению вируса. Рекомендации по изготовлению и ношению масок можно найти на домашней странице "Сделаем!".
По словам руководителя Дня полезных дел Тармо Тюйра, поскольку в этом году весна проходит для всех непривычно, то и толоки будут непривычными.
Осторожность по-прежнему необходима
- В этом году из-за чрезвычайного положения невозможно провести ежевесеннюю толку "Сделаем!", но каждый из нас может внести свой вклад в предотвращение дальнейшего распространения вируса, соблюдая все меры предосторожности. Толоки по изготовлению масок предлагают дополнительную возможность, с помощью которой каждый может показать, что заботится о себе и своей общине, а также готов взять на себя ответственность, - сказал Тюйр.
По словам Тармо Тюйра, люди начали уставать от чрезвычайного положения и терять бдительность, которая по-прежнему необходима. "Именно по этой причине мы тоже решили внести свой вклад и призвать всех жителей Эстонии как в городах, так и в сельской местности изготовить и носить самодельные маски. Мы хотим сказать всем одно: очистим Эстонию от вируса!"