Толоками очистим Эстонию от вируса

Инициаторы находят, что это - вместе с другими профилактическими мерами - является самым быстрым и эффективным способом, которым каждый может посодействовать борьбе с распространением вируса, смягчению условий чрезвычайного положения, а также восстановлению обычного уклада жизни.

Кульминация - в начале мая

Шитье масок на дому начнется на этой неделе и достигнет кульминации в первую субботу мая - 2 мая. О собственноручном изготовлении масок всех примкнувших к акции просят сообщить на странице "Сделаем" www.teemeara.ee, чтобы и других вдохновить заняться шитьем матерчатых масок для себя и своих близких.

Вместо традиционного весеннего Дня полезных дел "Сделаем!" в этом году по всей Эстонии проводятся домашние толоки по изготовлению масок, цель которых - ввести в привычку ношение масок, научиться правильно их носить и увеличить количество людей, носящих маски в закрытых помещениях, чтобы препятствовать распространению вируса. Рекомендации по изготовлению и ношению масок можно найти на домашней странице "Сделаем!".

По словам руководителя Дня полезных дел Тармо Тюйра, поскольку в этом году весна проходит для всех непривычно, то и толоки будут непривычными.

Осторожность по-прежнему необходима

- В этом году из-за чрезвычайного положения невозможно провести ежевесеннюю толку "Сделаем!", но каждый из нас может внести свой вклад в предотвращение дальнейшего распространения вируса, соблюдая все меры предосторожности. Толоки по изготовлению масок предлагают дополнительную возможность, с помощью которой каждый может показать, что заботится о себе и своей общине, а также готов взять на себя ответственность, - сказал Тюйр.