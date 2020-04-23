Ностальгический визит в школу обернулся для выпускника условным сроком

Для молодого нарвитянина ностальгический визит в школу, где он раньше учился, закончился дракой и осуждением в уголовном порядке.
21 марта прошлого года 19-летний Вадим, будучи в подпитии, решил навестить вместе с друзьями свою бывшую школу в Нарве. Когда они примерно без пятнадцати четыре пополудни прибыли в учреждение образования, их попросили оттуда уйти. В результате словесной перепалки у Вадима возник конфликт с работником школы, которого он ударил кулаком в лицо. От удара пострадавший упал. После этого Вадим как минимум один раз ударил лежавшего на земле потерпевшего ногой в грудь и не менее четырех раз - кулаком в лицо, нанеся ему травмы. Свидетелями ужасающей картины стали также два учителя школы.
Полиция задержала Вадима, и он провел два дня в арестантском доме.
Суд приговорил молодого человека, устроившего дебош в своей бывшей школе, к пяти месяцам условного заключения за грубое нарушение общественного порядка. В январе этого года Харьюский уездный суд приговорил Вадима к лишению свободы на шесть месяцев условно за кражу. Суд учел это обстоятельство, и окончательное наказание составило шесть месяцев тюрьмы условно. Молодому человеку не придется садиться в тюрьму, если в течение испытательного срока продолжительностью один год он будет выполнять возложенные на него обязанности, в том числе запрет на употребление алкоголя и прохождение социальной программы. Также он должен оставаться под присмотром чиновника уголовного надзора и ходатайствовать о разрешении, чтобы покинуть место жительства.