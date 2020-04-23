Ностальгический визит в школу обернулся для выпускника условным сроком

21 марта прошлого года 19-летний Вадим, будучи в подпитии, решил навестить вместе с друзьями свою бывшую школу в Нарве. Когда они примерно без пятнадцати четыре пополудни прибыли в учреждение образования, их попросили оттуда уйти. В результате словесной перепалки у Вадима возник конфликт с работником школы, которого он ударил кулаком в лицо. От удара пострадавший упал. После этого Вадим как минимум один раз ударил лежавшего на земле потерпевшего ногой в грудь и не менее четырех раз - кулаком в лицо, нанеся ему травмы. Свидетелями ужасающей картины стали также два учителя школы.

Полиция задержала Вадима, и он провел два дня в арестантском доме.