Тойла хочет разделить затраты на велопешеходную дорогу пополам с Йыхви

В начале года Тойла и Йыхви договорились о трассовом коридоре планируемой велопешеходной дороги: трасса на всем протяжении должна идти параллельно автомобильной дороге. В марте волости обратились к пяти ведомствам для получения согласования. В апреле Эве Эаст отправила старейшине Йыхвиской волости Максу Кауру письмо, в котором предложила принять участие в покрытии расходов на строительство велопешеходной дороги между Тойла и Йыхви.

В ожидании проектирования

"На следующем этапе нужно начать проектирование дороги в период 2020-2021 года. На основании первоначального ценового предложения стоимость тендера предположительно составит 40000 евро без налога с оборота. Чтобы найти подрядчика, либо проведем совместный тендер, либо это сделает Тойлаская волость с привлечением в тендерную комиссию специалистов Йыхвиского волостного управления. Вместе с тем желаем договориться, что все затраты, связанные со строительством велопешеходной дороги, впредь будут покрываться сообща по принципу 50-50%", - значилось в письме.

Помощник старейшины Йыхвиской волости Наталия Абель сказала, что участвовала в обсуждениях темы велопешеходной дороги с самого начала. "У Йыхви есть желание принять участие в совместном проекте, но не знаю, будет ли это возможно финансово в этом году из-за чрезвычайного положения. Может быть, мы сможем финансировать со следующего года. Велопешеходная дорога действительно необходима, потому что я каждый день вижу, сколько людей ездит на велосипеде по обочине, что опасно", - сказала она.

Эве Эаст отметила, что пока не получила официального ответа от Йыхвиского волостного управления. "Йыхвиская волость выразила позитивное мнение. Делаем все для того, чтобы проект велопешеходной дороги двигался дальше. Мы должны искать возможности, поскольку этот проект не хотелось бы оставлять несделанным".

При поддержке Европейского союза

Важность строительства планируемой велопешеходной дороги подчеркивают программа развития как Тойлаской, так и Йыхвиской волости, стратегия развития Ида-Вируского уезда и стратегия устойчивого развития городского региона Йыхви - Кохтла-Ярве. Велопешеходную дорогу Тойла - Йыхви надеются спроектировать к тому времени, когда в новом бюджетном цикле Европейского союза откроется программа развития городских регионов, при поддержке которой дорогу будет возможно реально построить.