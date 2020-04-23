Фотоконкурс "DigiГород" призывает молодежь к творчеству

Координатор конкурса Юрате Кастрицкая сказала, что его объявили в начале года, прием фоторабот продолжится до 31 октября. Фотографии уже начали поступать, но опыт показывает, что пик активности обычно приходится на каникулы, когда у ребят больше свободного времени.

- Времени для творчества еще много, - замечает она. - Такой длинный срок установили специально - хочется, чтобы на фото присутствовали все времена года, ведь одна из целей этого проекта - издание календаря на будущий год. В него войдут 12 фото, которые выберет профессиональное жюри.

Главное условие, чтобы фотографии были сделаны в Кохтла-Ярве, а сюжеты могут быть любыми. Организаторы хотят подтолкнуть интерес подрастающего поколения к творчеству и, отдавая дань Году дигикультуры в Эстонии, советуют добавить к запечатленным мгновениям дигитальные эффекты, используя любую программу или приложение в компьютере или в смартфоне ("PicsArt", "Glitch Camera", "Snapseed", "VSCO", "Enlight Quickshot" и другие).

- Эффекты помогают украсить фото, усилить визуальное восприятие сюжета, разбудить фантазию зрителя и так далее, - перечисляет Юрате. - Создано большое количество разных программ, которые можно использовать бесплатно и которые позволяют обработать картинку. Очень хочется, чтобы ребята нашли их и попробовали разные возможности.