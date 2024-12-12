PÖFF предложит в Ида-Вирумаа дополнительное обучение в области кино

Участвовать в программе приглашают в том числе строителей, электриков, швей, фотографов и не имеющих специальной профессии, но активных людей, заинтересованных в различного рода технической или административной работе в киногруппах.

PÖFF поставил перед собой в качестве одной из важных целей обучение технических работников киноиндустрии, чтобы содействовать привлечению сюда зарубежных кинопроектов. Без необходимых специалистов, таких как строители декораций, осветители, художники по костюмам, реквизиторы, ассистенты продюсера, фотографы на площадке и так далее, сложно привлечь в Эстонию крупные съемочные проекты.

Шанс попробовать себя в кинопроизводстве

Руководитель PÖFF Тийна Локк сказала, что с помощью программы дополнительного обучения они хотят помочь людям Ида-Вирумаа освоить вдобавок к своей основной профессии новые умения и знания и в то же время найти новых людей для киносъемочных групп, в которых не хватает именно технических работников. "Ида-Вирумаа представляет интерес в качестве места съемок как для международных, так и для местных кинодеятелей, и нам показалось очень логичным предложить местным людям возможность попробовать себя в кинопроизводстве".

Подобная программа, осуществленная в 2023 году, оказалась очень успешной. "Мы очень рады, что сможем продолжить следующие обучения и привлечь в сектор новых людей", - добавила Тийна Локк.

Потребность в качественной рабочей силе сферы кинопроизводства вырастет, ведь в Йыхви появится киногородок вместе с кинопавильоном.

Обучение стартует в январе

На длящееся в течение года обучение от уезда попадут два-пять предприятий и до 60 человек, из которых в Ида-Вирумаа сформируется сеть партнеров по сотрудничеству в области кинопроизводства. В качестве менторов и преподавателей участвовать будут лучшие в Эстонии эксперты в своей области. По окончании обучения данные о новых специалистах будут внесены на веб-платформу PÖFF "Creative Gate", которая работает на круглогодичной основе как платформа по продажам и рекламе в сфере киноиндустрии, креативной экономики, услуг и туризма.

Обучение начнется с общего курса "Введение в кинопроизводство", который Аннели Савицки проведет 24-25 января в творческом инкубаторе OBJEKT в Нарве. Участие в курсах бесплатное, но необходима предварительная регистрация. Курсы будут проходить главным образом на месте в Нарве. Зарегистрироваться на обучение можно до 10 января. Программу "Creative Gate" в Ида-Вирумаа финансирует фонд справедливого перехода.