Отпугивающая охота на гусей ведется этой весной на полях по всей Эстонии

Руководитель ТОО "Lüganuse Agro" Ааре Вент предложил Департаменту окружающей среды для участия в исследовании 23 поля. Два из них отклонили, поскольку они расположены на территории Сакаского ландшафтного заповедника (в заповедниках и местах гнездования птиц всех видов отпугивающая охота не разрешена), а 21 поле признали подходящими.

При поддержке прежних средств отпугивания

В прошлом году Вент участвовал в пилотном проекте с четырьмя полями. На двух из них отпугивать птиц мог охотник с ружьем, а на двух остальных использовали для сравнения другие методы отпугивания.

В этом году отпугивающую охоту можно вести на всех одобренных департаментом полях.

- Озимые у меня посеяны в одном районе, сейчас там справляется один охотник. Польза, конечно, видна: поля чистые и гуси собираются на лугах. Но май еще впереди и казарки только начинают прилетать, - не торопится радоваться Вент. - На яровые поля скоро придет на подмогу второй охотник, а на двух сакуских полях, где растут пшеница и ячмень, установлю газовые пушки и чучела.

Вент сказал, что только выстрелы из ружья птиц не пугают - к выстрелам они быстро привыкают. Но если выстрел иногда попадает в птицу, то возникает страх и от этого поля держатся подальше.

ТОО "Sigwar" участвует в исследовании всего с двумя полями, причем руководитель фирмы Майдо Ягер признался, что и ими-то не успевают толком заняться в смысле отпугивающей охоты.

- У нас 500 гектаров зерновых, охотники не смогли бы защитить все эти посевы. В прошлом году мы больше занимались этим делом, но нынче используем главным образом старые опробованные методы: на полях имеются пять автобусов, пушки и лазеры. В этом году чрезвычайное положение отнимает очень много времени, ведь у нас кроме зерновых так много областей деятельности, в том числе торговые точки, все люди заняты и времени на другое просто не остается, - объяснил он.

Больше свободы решений

Нынешняя отпугивающая охота несколько отличается от прошлогодней.

Во-первых, конечно, расширился регион, где она разрешена, а также увеличен период охоты (вместо одного месяца в прошлом году два в нынешнем).

- Земледельцу нынче предоставлено больше свободы выбора, - назвал руководитель бюро охоты и водной фауны Департамента окружающей среды Аймар Ракко еще одно отличие. - В прошлом году обязанности были очень строго определены: три раза в день следовало ходить инспектировать поля и делать заметки об увиденном, а в этом году земледелец осматривает поля так часто, как считает нужным. Отчетность, требовавшая в прошлом году много времени, теперь, конечно, уменьшилась. И если в прошлом году проект включал только поля яровой пшеницы, то в этом году не важно, какая культура растет на поле.