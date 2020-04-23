Отпугивающая охота на гусей ведется этой весной на полях по всей Эстонии

Разрешенная в прошлом году в виде пилотного проекта на полях только в Йыгевамаа, Тартумаа и Ида-Вирумаа отпугивающая охота на гусиных с привлечением охотников этой весной разрешена по всей Эстонии.
Руководитель ТОО "Lüganuse Agro" Ааре Вент предложил Департаменту окружающей среды для участия в исследовании 23 поля. Два из них отклонили, поскольку они расположены на территории Сакаского ландшафтного заповедника (в заповедниках и местах гнездования птиц всех видов отпугивающая охота не разрешена), а 21 поле признали подходящими.
При поддержке прежних средств отпугивания
В прошлом году Вент участвовал в пилотном проекте с четырьмя полями. На двух из них отпугивать птиц мог охотник с ружьем, а на двух остальных использовали для сравнения другие методы отпугивания.
В этом году отпугивающую охоту можно вести на всех одобренных департаментом полях.
- Озимые у меня посеяны в одном районе, сейчас там справляется один охотник. Польза, конечно, видна: поля чистые и гуси собираются на лугах. Но май еще впереди и казарки только начинают прилетать, - не торопится радоваться Вент. - На яровые поля скоро придет на подмогу второй охотник, а на двух сакуских полях, где растут пшеница и ячмень, установлю газовые пушки и чучела.
Вент сказал, что только выстрелы из ружья птиц не пугают - к выстрелам они быстро привыкают. Но если выстрел иногда попадает в птицу, то возникает страх и от этого поля держатся подальше.
ТОО "Sigwar" участвует в исследовании всего с двумя полями, причем руководитель фирмы Майдо Ягер признался, что и ими-то не успевают толком заняться в смысле отпугивающей охоты.
- У нас 500 гектаров зерновых, охотники не смогли бы защитить все эти посевы. В прошлом году мы больше занимались этим делом, но нынче используем главным образом старые опробованные методы: на полях имеются пять автобусов, пушки и лазеры. В этом году чрезвычайное положение отнимает очень много времени, ведь у нас кроме зерновых так много областей деятельности, в том числе торговые точки, все люди заняты и времени на другое просто не остается, - объяснил он.
Больше свободы решений
Нынешняя отпугивающая охота несколько отличается от прошлогодней.
Во-первых, конечно, расширился регион, где она разрешена, а также увеличен период охоты (вместо одного месяца в прошлом году два в нынешнем).
- Земледельцу нынче предоставлено больше свободы выбора, - назвал руководитель бюро охоты и водной фауны Департамента окружающей среды Аймар Ракко еще одно отличие. - В прошлом году обязанности были очень строго определены: три раза в день следовало ходить инспектировать поля и делать заметки об увиденном, а в этом году земледелец осматривает поля так часто, как считает нужным. Отчетность, требовавшая в прошлом году много времени, теперь, конечно, уменьшилась. И если в прошлом году проект включал только поля яровой пшеницы, то в этом году не важно, какая культура растет на поле.
- Департамент окружающей среды разрешил с 15 марта по 15 мая на определенных полях по всей Эстонии охоту на гусей и казарок, чтобы изучить влияние отпугивающей охоты на поведение гусиных.
- Охотиться разрешено на белолобого гуся, серого гуся, гуменника, белощекую казарку и канадскую казарку.
- В сутки на одном поле разрешено застрелить до десяти птиц. Указывается также максимальное количество птиц, которых можно отстрелять за два месяца на одном полевом массиве.
- В исследовании участвуют 157 сельхозпроизводителей в общем с 2300 полевыми массивами общей площадью 40650 га.
- В Ида-Вирумаа участвуют 7 производителей со 140 полевыми массивами (1468 га).
Осуществлявшее пилотный проект ТОО "Rewild" отмечало в составленном осенью отчете, что "летальное отпугивание несколько эффективнее уменьшало частоту нахождения гусей на полях, однако отстрел гусей не повлиял на их боязнь людей по сравнению с нелетальным отпугиванием".
Несмотря на это, нынче решили продолжить исследование.
- В прошлом году участие в проекте было для земледельцев натужной деятельностью с обязательными, точно распланированными действиями и большой отчетностью. Теперь им предоставлена свобода, и мы хотим видеть, насколько часто в самом деле они используют наряду с другими вариантами летальное отпугивание, то есть, насколько велики способность и желание земледельцев действительно делать это, - объяснил Ракко.
Только желания недостаточно, земледелец должен также найти охотника, который присматривал бы за полем и вел дневник охоты.
Птицы запоминают поле
- Надеюсь, что расширение территории отпугивающей охоты даст более достоверный результат, ведь выборка будет значительно больше, - сказал Аймар Ракко.
Вдобавок к получаемым от земледельцев и охотников данным сбор информации ведет ездящая по Эстонии исследовательская группа ТОО "Rewild", которая проводит на тех же полях свои опыты, изучая среди прочего пугливость птиц.
- Птицы достаточно умные, - отметил Ракко. - Если у них уже был один опыт, то достаточно оружейного выстрела, чтобы стая улетела с этого поля. Если та же стая перелетит на соседнее поле, где отпугивания не проводили, то птицы не боятся ни меня, ни моей машины: я могу подойти на расстояние 50 метров - и они не улетят, а тихо отойдут в сторону. Опасность ассоциируется у них с конкретным полем, они запоминают. Это, конечно, опирающаяся на опыт первоначальная оценка, цифровые показатели этого пока еще не подтверждают.
На основании результатов исследования хотят определить дальнейшие рамки того, как, где, в какое время и на каких условиях можно вести отпугивающую охоту. К обсуждению, естественно, привлекут также земледельцев и орнитологов.