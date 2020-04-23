ВИДЕО: По случаю Дня ветеранов флаг Эстонии подняли на вершину кивиылиского террикона

30 лет состоящий в рядах "Кайтселийта" Раудсепп сказал, что идея бегом доставить флаг Эстонии на гору, высота которой от подножия до вершины составляет 90 метров, возникла в связи с тем, что нынче День ветеранов впервые является днем вывешивания государственного флага.

- Приветствую всех ветеранов, в особенности мужчин и женщин из подразделений "ESTQUARD 2" и "ESTPLA 17". Поздравляю всех с Днем ветеранов, и да здравствует Эстония! - сказал перед подъемом в гору Раудсепп, который сам участвовал в иностранных миссиях Сил обороны в Боснии и Ираке.

Раудсепп также является одним из главных организаторов проходящего весной в Ида-Вирумаа в Паннъярве военизированного забега в честь генерала Тыниссона и участвовал в нем 15 раз. В этом году военизированный забег не состоялся из-за коронавируса.