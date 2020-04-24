У работника кивиылиского детсада диагностировали коронавирус

По словам заведующей Идаским региональным отделом Департамента здоровья Марье Муузикус, заразился не воспитатель, а работник из числа опорного персонала, который не занимался непосредственно с детьми. "Если он соблюдал все правила гигиены, то возможности обширного заражения быть не должно, но исключать ее нельзя", - сказала она.

По словам Муузикус, источник, где работник детсада мог подхватить вирус, сейчас устанавливается. Обнаружен ли в Ида-Вирумаа в Кивиыли новый очаг вируса или инфекцию распространил человек, у которого она уже была ранее диагностирована, в пятницу в первой половине дня еще не было известно. "Инспекторы сейчас только устанавливают возможные связи", - отметила она.

По словам Муузикус, заразившихся может прибавиться, так как результаты тестов всех членов семьи и других людей, которые были в контакте с инфицированным, пока не известны.

- Тем временем мы выясняем, с кем еще он мог контактировать. В кругу близких контактов прежде всего коллеги по работе, у которых, в свою очередь, свои семьи, - объяснила она, добавив, что люди, которые могли контактировать с заразившимися, сейчас остаются на карантине.