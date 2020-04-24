Канцлера права не озаботил порядок э-заседаний Нарвского горсобрания, названный оппозицией нелепым

Обратившиеся 20 апреля к канцлеру права и в Минфин члены оппозиционной фракции "Наша Нарва" и два внефракционных депутата критически описали, как проходило 13-15 апреля э-заседание посредством электронной переписки. Они рассказали, что председатель Нарвского горсобрания установила правила единолично, что дискуссий фактически не было, а двое оппозиционеров вовсе не смогли участвовать в голосовании.

Обратившиеся попросили дать оценку произошедшему побыстрее, так как 27-28 апреля будет проходить следующее э-заседание горсобрания.

Доверенный представитель канцлера права Кюлли Таро в ответе от 22 апреля отметила: "Правомерность деятельности горсобрания и его председателя нельзя оценить на основании того, насколько точно они следуют рекомендациям Министерства финансов. Составитель рекомендации не в состоянии предусмотреть все проблемы, которые могут встретиться в работе местного собрания".

Таро отмечает, что вопрос стоит шире: "В какой мере возможно и нужно соблюдать ранее установленные процедурные требования в условиях чрезвычайного положения". Она написала, ссылаясь на оценку председателя административной коллегии Госсуда Иво Пильвинга, что в административных учреждениях сейчас неразумно соблюдать все обычные процедурные правила слово в слово - допустимы послабления.

"В случае нарушения процедурных и формальных требований в административном производстве действует принцип значимости. Так, нельзя требовать признания административного акта недействительным только потому, что при его издании были нарушены процедурные требования, или потому, что административный акт не соответствует формальным требованиям, если эти нарушения не могли повлиять на принятие решения".

Сообщая о неначале делопроизводства Таро подчеркнула, что канцлер права осуществляет надзор за конституционностью и законностью актов местного самоуправления, однако обратившиеся депутаты в своем письме не оспаривают принятые на том заседании постановления.

"Если, по вашей оценке, на данном заседании горсобрания некий административный акт или акты приняты с настолько существенными процедурными ошибками, что даже в случае их содержательной правомерности их следовало бы отменить, вы можете ходатайствовать перед Министерством юстиции о проведении административного надзора за этим актом/актами".

Лидер оппозиции в Нарвском горсобрании Катри Райк в комментарии "Северному побережью" сказала насчет полученного из Таллинна совета обратиться в министерство или суд: "Все это можно сделать, но это не решит стоящие перед городом серьезные вызовы, первые из них - упразднение платы за место в детсаду на время кризиса и сохранение рабочих мест в городе. Это вопросы, на которые нужно направить свои силы. Порядок проведения заседания горсобрания в Нарве сам по себе нелепый, но за несуразность невозможно и не нужно наказывать в судебном порядке".