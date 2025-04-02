В Эстонии половина всех случаев смертей вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями

Уровень «плохого» холестерина у взрослого человека должен ниже 3 ммоль/л, а уровень «хорошего» холестерина должен быть выше 1 ммоль/л у мужчин и выше 1,2 ммоль/л у женщин. Вийгимаа добавил, что у женщин обычно более высокий уровень «хорошего» холестерина, поскольку на него влияют женские гормоны.«Важно помнить, что эти показатели являются общими рекомендациями, и ваш врач может рекомендовать более низкие целевые показатели уровня холестерина в зависимости от вашего индивидуального состояния здоровья», − отметил Вийгимаа.

Научный руководитель Эстонского Центра Компетенции по физической активности Хенек Томсон отметил, что регулярные занятия спортом являются одним из самых доступных и надежных способов продлить здоровую жизнь. «Основываясь на последних международных исследованиях, мы можем с уверенностью заявить − всего полчаса умеренных физических упражнений в день снижают риск сердечных заболеваний почти на пятую часть. Однако даже короткие, продолжительностью несколько минут, высокоинтенсивные упражнения в течение дня − например, подъем на несколько пролетов лестницы − могут снизить риск сердечного приступа или инсульта до 30%. Эти цифры подтверждают, что каждая минута упражнений − это ценная и важная инвестиция в здоровье вашего сердца», − отметил Томсон и порекомендовал привлекать к занятиям спортом своих близких или друзей, которые будут вашей поддержкой и вдохновлять вас, если вы потеряете мотивацию. «Важно осознанно находить возможности для ежедневной физической активности, будь то ходьба, езда на велосипеде или даже работа в саду. Ваше сердце скажет вам спасибо за это сегодня, завтра и через много лет», − подчеркнул Томсон.