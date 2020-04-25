Начато восстановление нарвской гостиницы "Ваналинн"

Дом 17-го века, украшающий живописнейший район старой Нарвы на бульваре Койдула, обретает свою даже не вторую, а по меньшей мере третью жизнь.
Чудом сохранившийся до наших дней и признанный памятником старины жилой дом был построен на укрепленном берегу реки Нарва предположительно в 17-м веке. Он был совершенно заурядным в ряду прочих домов на тогдашней улице Койду, многие из которых выглядели заметно богаче.
В качестве жилого этот дом использовался до конца 18-го века, а в дальнейшем был известен как типография семьи Григорьевых. Тут печатались книги на эстонском, немецком и русском языках, а также газеты "Wirulane" и "Kiir". Типография осталась здесь и в советские послевоенные годы, когда здание более-менее восстановили после разрушений от бомбежек Нарвы 1944 года.
После строительства в Нарве в 1970 году нового современного типографского здания этот старый дом опустел и начал снова ветшать и разрушаться. В 1974 году он был передан городскими властями в управление республиканскому совету по туризму и экскурсиям.
После передачи дома в республиканское ведение им занялись эстонские реставраторы, благо что в то время шло восстановление и оформление Нарвского замка. В результате были перестроены фасады и интерьеры дома на бульваре Койдула, воссозданы или стилизованы деревянные и стальные элементы декора.
В здании, ставшем новым украшением Нарвы, открылась гостиница "Ваналинн" с баром-рестораном в подвале. Эти коммерческие заведения продержались до 90-х годов, а далее здание снова начало ветшать, переходя из рук в руки.
Нарвский предприниматель Эдуард Костин, работающий в сфере недвижимости, приобрел это историческое здание на бульваре Койдула, 6 в конце 2015 года.
По рассказу Костина, предыдущим владельцем, начиная с 2006 года, был один из крупных эстонских бизнесменов. Тот признавался покупателю, что не имеет времени на свою нарвскую недвижимость. Поначалу он планировал с бизнес-партнером из России открыть здесь казино, но этому помешала история с Бронзовым солдатом в Таллинне. До 2006 года предыдущий владелец не инвестировал в этот дом тоже ничего.
- Когда я покупал этот дом, сразу знал, что много денег на этом не заработаю, и делаю это скорее для сохранения наследия, - признается Костин. - Особой выгоды здесь не получить: в гостинице будет всего семь номеров, и пока сложно сказать, можно ли вообще что-то заработать на этом.
Предварительные прикидки затрат на строительство оказываются на практике, как выразился предприниматель, чересчур радужными: после составления проекта и получения предварительных смет оказалось, что только крыша и мансарда обойдутся ему значительно больше планируемого.
Как показала экспертиза, имеющаяся кровля еще одну зиму наверняка не выдержала бы.
По плану Эдуарда Костина, в текущем году до конца лета будет перестроена крыша - она станет более схожей с той, что была изначально у довоенного дома. Дальнейшее продвижение будет зависеть в том числе от государственной поддержки на восстановление памятника старины. На нынешнем этапе работ государство софинансировало приобретение черепицы.
- Если в следующем году государство снова даст немного денег, то сможем откопать скрытую под землей нижнюю часть стен и сделать все фасады, - рассказал Костин о дальнейшем плане.
Согласно государственному регистру памятников старины, дому 17-го века на Койдула, 6 выделялось три денежные поддержки от государства в течение 2017-2020 годов в сумме на 71000 евро. Все они связаны с проектированием крыши и ее реставрацией.
По проекту, в будущей гостинице, которой Костин думает сохранить привычное наименование "Ваналинн", будет семь люксовых комнат, в том числе два двухэтажных номера по 200 квадратных метров на мансардном этаже под крышей. В подвале снова откроется ресторан. "Есть надежда, что за счет ресторана будет поддерживаться работа всей гостиницы", - добавил Костин.
Гостям Нарвы нужна гостиница класса люкс
ЮЛИЯ САВИЦКАЯ, организатор и руководитель Нарвских дней оперы "ContempArt":
- С одной стороны, конечно, важно, чтобы у гостиницы был приятный фасад, но еще важнее - что внутри. Хочется, чтобы гостиница в Нарве соответствовала высокому уровню и была, мягко говоря, приличной, красивой, чистой.
Когда приезжают в Нарву знаменитые дирижеры или артисты, привыкшие останавливаться в пятизвездочных отелях, то они, конечно, молчат о здешнем уровне, но я прекрасно все понимаю - и мне бывает стыдно. Я видела, где останавливаются и живут нормальные европейские и российские музыканты.
Не хотелось бы обижать владельцев нарвских гостиниц, которые мои знакомые и партнеры, и я понимаю, что все это для них дополнительные расходы, но все равно хотелось бы несколько люксовых номеров. Люксовых не только по названию.