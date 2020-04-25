Начато восстановление нарвской гостиницы "Ваналинн"

- Если в следующем году государство снова даст немного денег, то сможем откопать скрытую под землей нижнюю часть стен и сделать все фасады, - рассказал Костин о дальнейшем плане.

Согласно государственному регистру памятников старины, дому 17-го века на Койдула, 6 выделялось три денежные поддержки от государства в течение 2017-2020 годов в сумме на 71000 евро. Все они связаны с проектированием крыши и ее реставрацией.

По проекту, в будущей гостинице, которой Костин думает сохранить привычное наименование "Ваналинн", будет семь люксовых комнат, в том числе два двухэтажных номера по 200 квадратных метров на мансардном этаже под крышей. В подвале снова откроется ресторан. "Есть надежда, что за счет ресторана будет поддерживаться работа всей гостиницы", - добавил Костин.

Гостям Нарвы нужна гостиница класса люкс

Юлия Савицкая ФОТО: Matti Kämärä/Põhjarannik

ЮЛИЯ САВИЦКАЯ, организатор и руководитель Нарвских дней оперы "ContempArt":

- С одной стороны, конечно, важно, чтобы у гостиницы был приятный фасад, но еще важнее - что внутри. Хочется, чтобы гостиница в Нарве соответствовала высокому уровню и была, мягко говоря, приличной, красивой, чистой.

Когда приезжают в Нарву знаменитые дирижеры или артисты, привыкшие останавливаться в пятизвездочных отелях, то они, конечно, молчат о здешнем уровне, но я прекрасно все понимаю - и мне бывает стыдно. Я видела, где останавливаются и живут нормальные европейские и российские музыканты.

Не хотелось бы обижать владельцев нарвских гостиниц, которые мои знакомые и партнеры, и я понимаю, что все это для них дополнительные расходы, но все равно хотелось бы несколько люксовых номеров. Люксовых не только по названию.