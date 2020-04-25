Земледельцев и сельских предпринимателей нельзя оставлять на произвол кризиса

Текущий кризис показал, что если транспорт не движется и товарообмен не происходит, то государства могут за несколько дней оказаться в катастрофической ситуации и столкнуться с отсутствием элементарных, жизненно необходимых товаров (лекарства, средства индивидуальной защиты, пищевые продукты и прочие товары первой необходимости). Затруднения испытывали Европа в целом и все страны в отдельности.

Много лет в Эстонии говорилось о продовольственной безопасности и необходимости самообеспечения. Возможности для самообеспечения основными продуктами питания в Эстонии есть, и сохранение этого потенциала является для нас частью обеспечения безопасности. Рыночные фундаменталисты, которые это отрицают и надеются на непрерывное свободное перемещение товаров, не учитывают провалы рынка и кризисы, которые нас неизбежно время от времени настигают. Нехватка продовольствия - это ситуация, которая породит хаос за пару дней. Нынешний кризис показал, что такие ситуации возможны и не являются лишь теоретическими страшилками.

Сельское хозяйство - это стратегическая отрасль с длинной цепочкой ценности и, как правило, низкой скоростью оборота, важность которой нельзя измерить в виде доли от валового внутреннего продукта. На восстановление после затруднений, вызванных кратковременными кризисами, могут уйти годы. К примеру, восстановление молочного стада, которое во время кризиса было отправлено на скотобойню или продано, может занять годы или даже десятилетия. Даже убыточное производство в кризисной ситуации невозможно прекратить в один момент, поскольку стадо не ликвидируют в одночасье и животные требуют ухода каждый день.

Вдобавок сельское хозяйство оказывает обширное влияние на окружающую среду и зависит от погоды, в особенности растениеводство, что делает производство еще более рискованным и нестабильным. Обеспечение стабильности, охрана окружающей среды и доступные цены на продовольствие - это причины, почему все страны поддерживают сельское хозяйство, а Европейский союз договорился о единой сельскохозяйственной политике.

Нынешняя правительственная коалиция хорошо понимает важность производства продуктов питания и специфику сельскохозяйственного производства. Рийгикогу принял дополнительный бюджет, на основании которого разработан пакет кризисной помощи размером 200 миллионов евро для поддержки сельского хозяйства, рыболовства, пищевой промышленности, а также сельского предпринимательства в более общем плане.

Фонд развития сельской жизни (MES) разработал меры, чтобы обеспечить предпринимателям доступ к дополнительным средствам и сохранить производство и конкурентоспособность во время кризиса и после него. Поручительство по выданным банком кредитам, новые оборотные и инвестиционные кредиты и мера земельного капитала должны поддержать сельхозпроизводителей и сельских предпринимателей в целом.