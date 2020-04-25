Эпидемия коронавируса перевернула с ног на голову уклад жизни семьи Аламетс, но не их отношение к жизни: стакан по-прежнему наполовину полон, а не наполовину пуст. И Герри, и Лембит работают с детьми и молодежью и сейчас делают это из домашнего офиса, вдобавок на домашнем обучении находятся трое собственных детей. При всем этом удается выкроить время на добровольную работу.