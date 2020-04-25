Эпидемия коронавируса перевернула с ног на голову уклад жизни семьи Аламетс, но не их отношение к жизни: стакан по-прежнему наполовину полон, а не наполовину пуст. И Герри, и Лембит работают с детьми и молодежью и сейчас делают это из домашнего офиса, вдобавок на домашнем обучении находятся трое собственных детей. При всем этом удается выкроить время на добровольную работу.

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Визит в дом семьи Аламетс в деревне Соонурме - первое за долгое время интервью лицом к лицу, и все присутствующие тщательно соблюдают правила гигиены.

На столе в гостиной бутылка с дезинфицирующим средством соседствует с килькой на испеченном Герри хлебе и маковым кренделем от хозяйки сондаской корчмы Кайре Полл. Дистанция - безопасные два метра, но приятная беседа поднимает настроение, а мышцы болят от смеха, заставляя на мгновение забыть, что мы живем в условиях чрезвычайного положения.