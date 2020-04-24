В Силламяэ при реконструкции улицы обнаружили булыжную мостовую

В конкурсе госпоставки на проведение работ участвовало семь фирм, лучшее предложение сделала "N&V", с которой и был заключен договор. Около 90 процентов расходов городские власти планируют покрыть за счет господдержки (общая сумма поддержки составляет 1817000 евро). В этом году реконструируют отрезок улицы Кеск от улицы Льва Толстого до почты, стоимость строительства составит 1638000 евро. В следующем году планируют продолжить такие же работы на перекрестке улиц Ивана Павлова и Кеск.

Первый этап строительных работ стартовал 16 апреля и продолжится до 8 июня 2020 года, они включают в себя реконструкцию проезжей части, укладку нового асфальта, обновление техносетей, строительство ливневой канализации и установку освещения. Будут также обновлены или построены прилегающие отрезки пешеходных дорог.

Отрезок дороги от улицы Льва Толстого до улицы Владимира Маяковского закрыт для движения. По договору строительные работы, запланированные на текущий год, должны быть завершены до 15 ноября.

Организация движения составляется так, чтобы избежать существенного перекрытия улицы и обеспечить проезд транспорта к жилым домам и предприятиям.

При вскрытии дорожного полотна строители обнаружили старую булыжную мостовую. Заведующий отделом городского хозяйства Юрий Петренко, курирующий проект, сказал, что это стало сюрпризом для всех. "По-видимому, в ходе подготовки проекта в этом месте - длина участка около 50 метров - не была проведена геодезическая разведка, поэтому считали, что придется поднимать лишь бетонное основание. О том, что здесь когда-то проходила мостовая, даже старожилы не помнят и нигде не отмечено. Строители уже подняли и убрали булыжники. Пока непонятно, удорожает ли это работы - сметы в горуправление не представлены.