Шахта "Estonia" начнет работу, разрез "Narva" останавливается

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Шахта и разрез концерна "Eesti Energia" вынуждены реорганизовать свою работу не только из-за борьбы с коронавирусом, но и из-за падения спроса на сланец. Если в предыдущие годы шахтеры "Estonia" добывали по 7-8 миллионов тонн сланца, а в рекордный 2015 год даже 10 миллионов, то нынешний производственный план предусматривает добычу 4-4,5 миллиона тонн. Вследствие низких цен на электроэнергию сланцевые электростанции удается поддерживать в работе лишь в короткие периоды времени, а упавшая цена на нефть может поставить под сомнение также прибыльность производства сланцевого масла. В то же время на складах скопилось несколько миллионов тонн сланца.