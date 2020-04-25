Кто лучше справляется с чрезвычайным положением - Эстония или Финляндия?

В Эстонии полтора месяца действует чрезвычайное положение. Для борьбы с вирусом, который неизвестным образом появился в Китае и распространился по всему миру, действуют значительные ограничения свободы передвижения, собраний и предпринимательства. Теперь распространение инфекции замедлилось, и правительство приступило к снятию ограничений. Насколько обоснованными были запреты? Какова их результативность? Сделали ли руководитель чрезвычайного положения премьер-министр Юри Ратас и правительство правильный выбор?

Ответить на эти вопросы пока сложно, так как отсутствует достаточная информация о вирусе, числе заразившихся, распространении инфекции и заболевании - не только в Эстонии, но вообще. Однако мы можем сравнить реакции и действия похожих обществ, так сказать, помериться с ними.

Многие страны мира сравнивают действия своих правительств со Швецией. Швеция, по крайней мере в Европе, занимает особое положение, так как в этой стране повседневное управление кризисом в области здравоохранения находится в руках медицинских чиновников, а ограничения введены скромные, в то же время число случаев заболевания и смертей на миллион человек на фоне других стран Северной Европы на данный момент велико.

Но именно потому, что Швеция идет уникальным путем, обоснованность которого можно будет исчерпывающе оценить только по прошествии года, я не хочу сравнивать Эстонию со Швецией. Можно сказать одно: в плане скромности масштаба ограничений Эстония несколько больше похожа на Швецию, чем большинство стран Европы.

На обоих берегах Финского залива были допущены ошибки в некоторых решениях, но, как ни удивительно, сейчас кажется, что счет в пользу Эстонии.

Проще сравнить Эстонию с Финляндией, так как развитие кризиса в двух странах на всем его протяжении шло прямо-таки с поразительной синхронностью и Финляндия последние 30 лет служила для нас эталоном по многим вопросам.

Понятно, что и при оценке Эстонии и Финляндии временная дистанция пока маленькая и на обоих берегах залива были допущены ошибки в некоторых решениях, но, как ни удивительно, сейчас кажется, что счет в пользу Эстонии.

Эстония начинала с менее выгодной позиции, так как у нас в начале марта образовался критический очаг инфекции на Сааремаа. Путь к введению чрезвычайного положения проходил в разных правовых пространствах, в Финляндии роль парламента была больше, но в обеих странах правительство колебалось и искало уверенности и юридической ясности, чтобы сделать тяжелый выбор.

Первым серьезным вызовом, требующим практического решения, было приобретение масок и средств индивидуальной защиты. В Финляндии запасы были лучше, однако получение дополнительных партий поначалу шло нескладно. Эстонские чиновники тоже мимоходом наткнулись на авантюристов, надеявшихся разжиться легкими деньгами на крупном тендере, но договоры с ними не заключали и денег им не перечисляли. В Финляндии получилось хуже.