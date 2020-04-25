Вспышка коронавируса в регионе Кивиыли: вирус диагностирован у 18 человек

По словам Муузикус, большинство тех, у кого сейчас подтвержден коронавирус, уже были на карантине, поскольку в их семьях уже были заболевшие. "Теперь срок их карантина продлен еще на две недели", - сказал она, добавив, что Департамент здоровья выяснил, откуда появился вирус в первой семье.

По словам Муузикус, на карантине в настоящее время находятся и сослуживцы зараженных, с которыми они близко общались на работе. "Если у них нет симптомов заболевания, то еще рано делать тесты, поскольку это может дать ложный результат. Не все, кто работал вместе с инфицированным человеком, могут заболеть, но им все же нужно быть внимательными. По истечении двух недель до возвращения на работу можно сделать тест, но это решает семейный врач", - добавила Муузикус.

Муузикус добавила, что на некоторых предприятиях люди работают в масках, поэтому вероятность заражения там ниже.

По ее словам, имена зараженных были переданы в полицию, которая обеспечит соблюдение правил карантина. При необходимости имена пациентов могут быть сообщены и местному самоуправлению, которое окажет помощь в доставке на дом продуктов и предметов первой необходимости.

Аркадий Попов: ситуацию не надо чрезмерно драматизировать

Как сказал на пресс-конференции медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадия Попова, ситуацию в Люганузе не надо чрезмерно драматизировать.

Заражение в Кивиыли обнаружили у членов одной семьи. "Это не означает, что они посетили какое-то семейное мероприятие. Просто члены семьи тесно общаются друг с другом", - сказал Попов. Сообщает портал rus.err.ee.

Попов предупредил, что необходимо соблюдать правила ограничения, однако он успокоил всех, сказав, что в Кивиыли не ожидают повторения сценария Сааремаа, где вирус широко распространился в местной общине.

Кивиылиский детский сад будет закрыт до 8 мая

В пятницу Департамент здоровья сообщил, что у работника кивиылиского детсада "Kannike" и двух членов его семьи обнаружен коронавирус. По словам Марье Муузикус, заразился не воспитатель, а работник из числа опорного персонала, который не занимался непосредственно детьми.

В выходные помещения детсада очистят и продезинфицируют. В пятницу Люганузеское волостное управление решило закрыть детский сад до 8 мая. В том случае, если за этот период не будет положительных тестов у тех, кто входил в близкий контакт с зараженными, детский сад продолжит работу.

При необходимости может быть открыта специальная группа для детей, родители которых на период чрезвычайного положения задействованы в оказании важных для жизни услуг, и дети, и персонал которой будут находиться под постоянным наблюдением. Родитель должен подтвердить, что он оказывает жизненно важную услугу и его ребенок здоров.

Председатель Люганузеского волостного собрания Ристо Линдеберг сказал, что в ближайшее время необходимо найти решение, что делать с теми детьми, родители которых не могут оставить их дома. На прошлой неделе детский сад посещали 24 ребенка. По словам Линдеберга, около половины из них, безусловно, нуждаются в услугах детского сада.

По словам Линдеберга, власти Люганузе еще не обсуждали вопрос введения дополнительных локальных ограничений для предотвращения вспышки коронавируса.

С начала эпидемии в Ида-Вирумаа было проведено 4462 теста на коронавирус, из которых 115, или 2,6%, были положительными.