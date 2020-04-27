Запланированное решение о плате за место в нарвских детсадах может противоречить закону

Правящая в Нарвском горсобрании фракция "Kodulinn Narva" подготовила проект постановления, которым решение об отмене родительской платы за место ребенка в детском саду делегируется горуправе. Для этого депутатскому корпусу предложено соответствующим образом изменить пару мест в постановлении горсобрания от 2008 года, которым установлен размер покрываемой родителями части расходов муниципальных дошкольных учреждений.

Электронное двухдневное заседание Нарвского горсобрания лишь с одним этим пунктом в повестке запланировано на 27-28 апреля.

На прошлом э-заседании Нарвского горсобрания 13-15 апреля свой проект про отмену платы в детских садах представляла оппозиционная фракция "Наша Нарва". Они предлагали изменить то же постановление от 2008 года так, чтобы просто прекратить взимать со всех родителей плату за место в детском саду на весь период чрезвычайного положения (предполагали, что этот период завершится 30 апреля). Правящая фракция "Kodulinn Narva" не поддержала принцип отмены платы для всех без разбора - и тогда оппозиция отозвала свой проект.

Негативная правовая оценка

С появлением нового законотворческого проекта от правящей фракции дать ему правовую оценку лидер нарвской оппозиции Катри Райк попросила в Министерстве образования и науки. Райк 24 апреля направила развернутое описание проекта канцлеру министерства и руководителю правового отдела. "Обращаюсь к вам с обеспокоенностью, являются ли указанные изменения законными. Можно ли делегировать отмену платы за обучение в детском саду в чрезвычайной ситуации городской управе? Особенно таким образом, что для горуправы не приложено никакого дальнейшего плана, например, проекта соответствующего распоряжения".

Уже через сутки - всего за два дня до начала заседания Нарвского горсобрания - появился ответ от канцлера Министерства образования и науки Марта Лайдметса и руководителя правового отдела Силле Уусна. Ссылаясь на законы, в том числе на Закон о дошкольных детских учреждениях, госчиновники заключили, что рассматриваемое решение принимает местное собрание, а дальнейшее передоверение не предусмотрено правовой нормой. "В связи с этим мы находим, что закон передает вопрос в компетенцию собрания, и собрание далее не может расширенно делегировать этот вопрос кому-либо".

Комментируя сложившуюся противоречивую ситуацию, Катри Райк напомнила, что уже и Таллинн дал эстонским самоуправлениям понять, что в условиях чрезвычайного положения можно бы полностью отменить взимание платы за место в детских садах:

- Правительство утверждает пакет помощи местным органам власти, и соответствующие обсуждения уже завершены. Согласно этому пакету помощи, местная управа имеет право попросить за отмену платы за детский сад компенсацию - это дополнительные деньги в городской бюджет. Действительно ли Нарва отказывается от 160000 евро? Если решение не будет принято в соответствии с законом, город не получит деньги - это неразумно, - сказала Райк, надеясь что сегодня рассматриваемый проект о делегировании права решения Нарвской горуправе не дойдет до голосования.

Горуправа за индивидуальный подход

В Нарве 17 детских садов, и по состоянию на начало 2020 года в них было 2555 детей. После объявления в Эстонии чрезвычайного положения посещаемость нарвских детсадов упала до 25 процентов, но плату за место продолжают взимать со всех числящихся.

Ежемесячная плата за место для одного ребенка составляет, согласно постановлению Нарвского горсобрания от 2008 года и в зависимости от конкретного детсада, 5 или 6 процентов от установленной в Эстонии минимальной зарплаты. В 2020 году это 27 или 32,4 евро в месяц соответственно.

Нарвская горуправа уже в конце марта критиковала проект оппозиции в Нарвском горсобрании об отмене для всех платы за место в детском саду на период чрезвычайного положения. По мнению горуправы, это противоречило бы логике: "Невозможно держать детсады открытыми, если отказаться от финансовых предпосылок их работы".

"Если освободить всех, то это окажет непропорционально негативное влияние на бюджет детсада, что, в свою очередь, может привести к неизбежной необходимости урезать зарплату работникам детсада. Этого горуправление в любом случае старается избежать", - заключила Нарвская горуправа во главе с мэром Алексеем Евграфовым.