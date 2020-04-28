Жителя Йыхви, строителя по профессии Виктора Месилане часто приглашают на различные международные конференции, связанные с культурой. На одной из них, проходившей в Бонне, его представили собравшимся не только как члена эстонского общества Рериха, но и как барда Калевипоэга.

Виктор говорит, что увлекся эстонским эпосом в 80-е годы 20-го века, когда первый раз прочитал "Калевипоэга" осознанно от начала до конца. Потом стал своим детям рассказывать, показывать места, связанные с былинным героем, затем знакомым, родным, знакомым знакомых, приезжавшим к ним гостям из других стран. "Вот так с тех пор я весь в эпосе, - отмечает он. - Участвуя в различных конференциях, приглашаю к нам на экскурсию и с удовольствием ее провожу, люди охотно приезжают, им нравится".

Виктор много лет интересуется жизнью и творчеством Рерихов. В 2011 году на крупной международной конференции, посвященной исследователю жизни семьи Рерихов Павлу Беликову, ее устроители, зная про увлечение Виктора "Калевипоэгом", попросили его рассказать об этом, и он выступил с докладом "Эстонский народный эпос как жемчужина эстонской и мировой культуры". С тех пор его стали приглашать с этим докладом на международные конференции, проходящие в разных странах. В 2015 году в Бонне его назвали бардом Калевипоэга.

Здесь многое связано с эпосом

- Очень многие места Ида-Вирумаа - холмы, родники, озера, море, острова, скалистый берег - богаты преданиями о жизни и богатырских делах Калевипоэга, и это является нашим культурно-ландшафтным наследием. И нужно, чтобы оно работало, - говорит Виктор.

Ведь именно здесь, в районе Сака-Онтика, приземлился на просторах Эстонии летевший на спине орла Калев - отец Калевипоэга. "На землю сошедши, витязь основал свою державу; новь привольную расчистил и построил дом красивый. Он могучею рукою волостью широкой правил".

По легенде в окрестностях Куремяэ находится могила Калевипоэга, где похоронено его тело, а в Синимяэ он дважды опускался в ад, и до сих пор его душа находится там, в адовой пещере, не давая темным силам выйти наружу. О возвращении богатыря на землю в эпосе есть такие слова: "Если разом все лучины с двух сторон воспламенятся, пламя высвободит руку из гранитного зажима, и тогда Калевипоэг в дом отцовский возвратится счастье созидать потомкам, прославлять страну родную".

Смысл этих слов в том, что его отец Калев в эпосе назван учителем и законодателем эстонского народа. Он принес свет знаний, заложил основы культуры. Зажег лучину с одной стороны. И когда мы еще больше внесем света в наш быт, больше культуры в нашу жизнь, зажжем лучины с двух сторон, тогда темным силам не за что будет зацепиться и они не смогут проявить себя в этом мире. В таком случае Калевипоэгу незачем будет охранять эти темные силы, и он тогда вновь придет к нам, но уже не как воин-защитник, а как культурный герой-созидатель.

Значимые, но малоизвестные места

Вышеперечисленное, а также городище Аулинн, где, согласно эпосу, обитал колдун Туслар, - это более-менее известные многим места, связанные с эпосом. Однако есть в Ида-Вирумаа и малоизвестные, которые редко показывают, но они не менее значимые, по мнению Виктора Месилане.

- Когда с Ийзаку едешь в сторону Алайыэ, то в одном месте начинаются большие холмы, как будто бы земля гигантским плугом вспахана. По преданию, здесь Калевипоэг выполнял свою первую княжескую работу - должен был вспахать землю, чтобы она давала много урожая, - рассказывает Виктор. - Закончив пахоту в районе Вайкла, прилег отдохнуть на бугор. Дневная жара его стомила, с него потек пот. Земля впитала эту влагу, и поэтому здесь забили родники чудодейственные.

Авинурмеский Калевипоэг. ФОТО: Матти Кямяра / Põhjarannik

Есть у Виктора задумка поговорить с владельцем "Вайкла форель" о том, как сделать, чтобы люди больше знали об этом месте, о свойствах родников, которые описаны в эпосе. "Можно написать эти слова из эпоса на плакате, заказать художнику картину отдыхающего здесь Калевипоэга, к которому, как свидетельствует предание, явился белый старец, и это место в эпосе считается также изотерически очень сильным, - отмечает Виктор. - Думаю, это привлекло бы больше посетителей, туристов, которым будет все это любопытно".

Можно придать еще большую туристическую привлекательность и устью реки Пуртсе. Корабль "Леннук", на котором Калевипоэг совершал свое знаменитое путешествие в поисках границы мира, он начал строить именно здесь. "Было бы здорово установить на лугу красивую скульптуру корабля, и с этого места начинать экскурсию для туристов, ведь здесь можно подняться на смотровую вышку, пообедать в уютном ресторане и осмотреть старинный замок", - считает Виктор.

Также обозначить место пребывания Калевипоэга можно и в парке Тойла, где из горы бьет железный, или ведьмин, родник. По преданию здесь богатырь отдыхал после того, как освободил из ада трех девушек.

Следы великана могли бы стать символом

- Говоря о таких местах, бывая там, мы их как бы одухотворяем, - уверен Виктор. - Север Эстонии беден памятниками архитектуры. Особенно наш край. Но у нас много красот природы, а среди них - следов былинного героя, которые мы можем демонстрировать туристам и всем интересующимся. Моя мечта - сделать Калевипоэг одним из брендов, символов Ида-Вирумаа. Очень надеюсь, что найдется такой человек, который сможет реализовать эту идею, и я с удовольствием, если нужно, ему помогу.

Виктора Месилане приглашают выступить перед школьниками, в библиотеке, и он охотно и очень интересно рассказывает об эстонском эпосе. "Велика роль эпоса в воспитании у детей и молодежи любви к родному краю, - считает Виктор. - Эти легендарные места, овеянные героическими деяниями далекого прошлого родного народа, глубоко впечатляют ребенка, западают в душу, становятся частью его национального самосознания. Даже уехав надолго и далеко от родины, любовь к родному краю сохранится на всю жизнь".

В эпосе сказано:

"Только дома зреет счастье,

Лишь на родине - веселье.

Здесь признают нас собаки,

И друзья придут с приветом,

И обнимут нас родные.

Здесь и солнце светит ярче,