Знание - сила

В это сложное время советую всесторонне взвесить и обдумать, каковы те сферы деятельности, без которых общество и экономика не справятся. В каких профессиях работники создают высокую добавленную стоимость, помогают удовлетворить отраслевую потребность в рабочей силе и работают на "передовой линии".

Это, бесспорно, медицинские работники, сотрудники полиции и службы спасения и многие другие. На передовой, несомненно, находятся и работники образования. Это люди, которые в самое сложное время продолжают работать с большей нагрузкой, при этом постоянно пополняя свои знания. Призываю всех, кому предстоит переобучение или выбор специальности, тщательно взвесить, какую область выбрать и тем самым сформировать свое будущее.

Образование и наука нужны во все времена, независимо от государственного строя, социально-экономической ситуации, кризиса и т.д. Без вклада ученых мы могли бы и не надеяться успешно выйти из текущего кризиса. Только технологическая компетентность позволяет создать добавленную стоимость.

Есть хорошие примеры того, как инженер получил дополнительно знания в области бизнеса, экономики и гуманитарных наук и стал руководителем высшего звена в промышленности. В то же время обратных примеров, когда специалист гуманитарной сферы позднее выучивается на инженера, не так много. Сегодня и в будущем предприятия скорее будут создавать инженеры с обширными познаниями в области ИТ, и в плане их обучения в Ида-Вирумаа в первых рядах находятся Вирумааский и Нарвский колледжи.

В нашем уезде также существует большая потребность в учителях и преподавателях. Академический персонал Вирумааского колледжа сейчас проходит курс омоложения, но еще есть несколько вакантных должностей. В случае сокращений имеющие большой опыт представители различных профессий могли бы рассмотреть возможность найти новую профессию в системе общего, профессионального или высшего образования. Работникам с опытом предпринимательства будут очень рады, а педагогические знания и навыки возможно приобрести дополнительно.

В случае сокращений имеющие большой опыт представители различных профессий могли бы рассмотреть возможность найти новую профессию в системе общего, профессионального или высшего образования.

Впервые в Ида-Вирумаа вузы имеют возможность предложить курсы при поддержке программы "Продвижение образования взрослых и расширение возможностей обучения" Европейского социального фонда. Обучение направлено на внедрение новых технологий и цифровых решений в различных секторах экономики. В рамках пилотной программы этой осенью откроются 16 курсов в Кохтла-Ярве и шесть в Нарве.

Инженерное образование - это трамплин, позволяющий сделать карьеру учителя, руководителя в области бизнеса и экономики или эксперта в сфере коммуникации. Возможно связать себя с миром науки и внести вклад в создание новых знаний, связывая собственный творческий труд и изобретения с достижениями других людей. Как говорил английский философ Фрэнсис Бэкон: "Знание - сила".

С учетом происходящих в мире изменений очень важно обеспечить наличие стратегических ресурсов внутри страны. В нынешнем кризисе мы видим, что каждое государство, столкнувшись с трудностями, в первую очередь ищет возможности справиться самостоятельно. Электричество крайне необходимо для поддержания функционирования общества. Таким образом, люди с образованием энергетика играют очень важную роль как в нынешней пандемии, так и в разработке альтернативных энергетических решений в будущем.

Крупнейшие работодатели Ида-Вирумаа ("NPM Silmet", "Viru Keemia Grupp", "Enefit Energiatootmine" и др.) с нетерпением ждут специалистов с инженерным образованием. Председатель правления "Eesti Energia" Хандо Суттер в интервью "Северному побережью" "Новый завод масел - всецело эстонская вещь" отмечает, что после завершения строительства завод предложит работу ориентировочно 500-600 работникам. А во время строительства - еще тысяче или даже больше, из них примерно 700 человек могут быть из Эстонии. Следовательно, спрос на инженеров с высшим образованием и других необходимых специалистов в течение следующих четырех лет значительно вырастет (завод масел будет готов предположительно в 2024 году).