Маршрутки намерены вернуться на свои линии

Руководитель фирмы "Stim Reis", которая обслуживает линии №12 (ул. Малева - поликлиника) и №10 (художественная школа - ул. Малева), Олег Згуро говорит, что движение маршруток на них начнется, как только отменят чрезвычайное положение. "Работать в условиях, когда закрылись торговые центры, школы, люди самоизолировались и у нас практически не стало пассажиров, не имело смысла, - отметил он. - Тем более что даже те, кто продолжает ездить, - общественный городской транспорт стал, по сути, бесплатным".

Приостановила до лучших времен свою работу на маршруте №5 "Ул. Малева - ул. Оутокумпу" также фирма "Fremanti".

А вот на самых популярных линиях №3 (поликлиника Пуру - поликлиника Ярве) и №24 ("VKG" - "Ахтме каубакескус") маршрутки ходят все это время по обычному расписанию. По словам руководителя фирмы "Naja" Валерия Рукина, не остановили работу, несмотря на тяжелую ситуацию, потому, что и пассажиры просят, и водителей нельзя оставить без зарплаты.

- Да, тяжело, пассажиров мало - пять-шесть человек едут в одну сторону и столько же в другую, но все же они есть, и если случается, что автобус не вышел из-за поломки, люди звонят, значит, мы необходимы, - говорит Валерий. - Поскольку пассажиров немного, то они спокойно могут ехать на достаточном для безопасности друг от друга расстоянии. Также водители постоянно делают в салоне влажную уборку, у нас имеется антисептик для обработки рук.