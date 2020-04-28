Вт, 28.04.2020
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Люганузеское волостное собрание так и не определилось в вопросе карьера

Согласно введенной в действие в 2004 году детальной планировке, недвижимость "Murru" может использоваться на 65% в качестве горнопромышленной земли и на 35% в качестве производственной. По словам местной активистки Каи Тойкка, наиболее разумно было бы аннулировать эту детальную планировку.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В Люганузеском волостном собрании в прошлый четверг не получили достаточной поддержки ни проект решения о запрете добычи на Мурруском известняковом карьере, ни проект решения о поддержке добычи.

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- За представленный волостным управлением и не дающий согласия на разрешение на добычу проект проголосовали девять депутатов, против - тоже девять, один воздержался. За проект оппозиции, поддерживающий выдачу разрешения на добычу, проголосовали шесть депутатов, девять были против, один воздержался и трое не голосовали, - сказал председатель волостного собрания Ристо Линдеберг.

Мяч в воротах Департамента окружающей среды

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