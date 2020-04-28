Люганузеское волостное собрание так и не определилось в вопросе карьера

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- За представленный волостным управлением и не дающий согласия на разрешение на добычу проект проголосовали девять депутатов, против - тоже девять, один воздержался. За проект оппозиции, поддерживающий выдачу разрешения на добычу, проголосовали шесть депутатов, девять были против, один воздержался и трое не голосовали, - сказал председатель волостного собрания Ристо Линдеберг.