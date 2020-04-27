Производство респираторов в Силламяэ увеличилось более чем в два раза

Основным видом деятельности акционерного общества "Esfil Tehno" является разработка и производство высокоэффективных фильтрующих материалов из полимерных микроволокон и нановолокон, а также производство и продажа этих продуктов. По словам председателя правления Араика Карапетяна, компания продает свою продукцию постоянным партнерам в Европейском союзе, Эстонии и России. Заказы из Европы есть, но сейчас практически все, что производится в Силламяэ, остается в Эстонии: недавно предприятие получило большой госзаказ и в первую очередь производители стараются обеспечить респираторами эстоноземельцев.

- За время с объявления чрезвычайной ситуации приняли на работу уже 80 человек, - подчеркнул Араик Карапетян, - всего на производстве фильтрующих материалов сейчас занято 110, и мы продолжаем набирать работников, которые нужны для второй смены - частично процесс уже запустили, но резерв в вечерней смене еще имеется. Желающие трудиться на нашем предприятии тоже есть, постепенно коллектив продолжает пополняться. Думаю, что еще несколько десятков работников мы могли бы принять.

Сейчас главная задача для руководства - отладить процесс так, чтобы все цепочки производства работали на максимальной мощности. Важно, что в Силламяэ могут производить специализированные маски, не прибегая к закупкам из третьих стран. Рынок сбыта Карапетян назвал безграничным - сколько бы цех ни выдавал респираторов, производители уверены, что уйдут все.

Однако новые работники не смогут рассчитывать на большую зарплату.

- Обучение происходит на месте, ученик получает около 600 евро, но если человек быстро учится и начинает выполнять норматив, то может заработать тысячу и больше, - уверяет собеседник. - Специальных навыков или знаний не требуется и обычно достаточно недели, чтобы освоить приемы.