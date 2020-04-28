Профессиональное обучение на рабочем месте - почему это важно?

В группах, открытых Таллиннской высшей школой здравоохранения в Ида-Вирумаа по специальности "работник по уходу", в течение последних трех лет в разных больницах прошли обучение 71 человек. Значительного числа отчислений не было, что является показателем заинтересованности учащихся и качества образования.

В январе текущего года прошел опрос среди учащихся из Силламяэ, Нарва-Йыэсуу и Нарвы, целью которого было получение обратной связи об организации учебного процесса, динамике эмоционального состояния учащихся в процессе обучения, использовании приобретенных знаний и навыков в работе, изменениях их личности в процессе обучения. В трех группах обучалось 54 человека, на вопросы анкеты ответили 40 человек, причем 82,5 процента из них люди в возрасте 41-60 лет. Все учащиеся имеют многолетний опыт работы, но современные подходы и законодательные требования к образованию имеют новые критерии образования. Обучение взрослых людей основано на андрагогическом подходе (наука об обучении взрослых) и требует ответственности, высокой внутренней мотивации, внутреннего анализа, гибкости и открытости для нового опыта.

Анкетирование показало, что учащиеся удовлетворены организацией учебного процесса - 85 процентов довольны или очень довольны условиями учебной среды, гибкими графиками обучения, своими ожиданиями от обучения, компетентностью учителей и их готовностью поддерживать студентов. По значимости для своей профессиональной деятельности обучающимися были высоко оценены предметы: "Эргономика", "Жизненный цикл человека", "Уход при различных заболеваниях", "Активизация деятельности", "Гериатрия" и "Жизненные потребности и организация ухода с учетом жизненных потребностей человека".

Справились со страхами

Эмоциональное состояние учащихся в начале обучения было связано со страхами, что они не могут (не способны) учиться - 62,5 процента отвечавших. Это объясняется длительным отсутствием систематической учебной деятельности, навыков в области информационных технологий и способности интегрировать свои знания. Стоит отметить, что у четверти учащихся в начале обучения не было желания учиться (15 процентов), присутствовало раздражение (7,5 процента) и безразличие (2,5 процента). Но постепенно они адаптировались к новым ситуациям, и о способности успешно справляться с новыми задачами говорят их показатели: удовлетворенность результатами обучения - 65 процентов, радость возможности учиться - 62,5 процента.

90 процентов респондентов используют новые навыки в своей работе, применяют полученные знания 42,5 процента. Отмечают также наличие внутренних изменений: повышение компетентности и самооценки, улучшение отношения к своим клиентам, вера в себя, умение справляться с негативными эмоциями, а также осознание важности и необходимости приобретения новых знаний и навыков для своей профессиональной деятельности.

ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ Позволяет развивать мыслительные процессы и личностные качества, а также изменять внутренний мир взрослых людей.

Приобретаются новые привычки и опыт, что дает основу для формирования нового поведения.

Дает возможность поддерживать и повышать самоэффективность у взрослых людей, что влияет на их жизненный выбор, уровень мотивации, качество деятельности и снижает их восприимчивость к стрессу и депрессии.

Самоэффективность (или убеждение относительно своей самодостаточности) определяется тем, как люди чувствуют, думают, мотивируют и ведут себя.

Осознание собственной эффективности является ключевым фактором в борьбе со стрессом и депрессией.

Стремление продолжать

Все вышеперечисленное говорит о том, что профессиональное обучение на рабочем месте важно и нужно. Наша школа и в дальнейшем будет стремиться внедрять профессиональное обучение на рабочих местах, потому что учиться в любом возрасте, совершенствовать свои знания и умения, приобретать новый опыт - это значит быть современным, стильным человеком!