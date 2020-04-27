Пн, 27.04.2020
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ФОТО ДНЯ: Йыхвиский променад стал светлее

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В выходные почистили белые шарообразные светильники Йыхвиского променада, которые оставались грязными несколько лет.

Специалист Йыхвиского волостного управления по хозяйственным вопросам Айво Тамм говорил "Северному побережью", что чистка этих светильников не входит в число рутинных работ по обслуживанию уличного освещения, это спецработа, которую волостное управление при необходимости заказывает. Время от времени ее нужно выполнять, так как в воздухе довольно много пыли, которая оседает на светильниках, как и осыпающиеся с деревьев кусочки мха и прочее.

Нынешняя чистка стала лишь второй по счету с момента установки светильников в 2013 году.

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