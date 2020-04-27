ФОТО ДНЯ: Йыхвиский променад стал светлее

В выходные почистили белые шарообразные светильники Йыхвиского променада, которые оставались грязными несколько лет.
Специалист Йыхвиского волостного управления по хозяйственным вопросам Айво Тамм говорил "Северному побережью", что чистка этих светильников не входит в число рутинных работ по обслуживанию уличного освещения, это спецработа, которую волостное управление при необходимости заказывает. Время от времени ее нужно выполнять, так как в воздухе довольно много пыли, которая оседает на светильниках, как и осыпающиеся с деревьев кусочки мха и прочее.
Нынешняя чистка стала лишь второй по счету с момента установки светильников в 2013 году.