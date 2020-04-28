Вт, 28.04.2020
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Детсады постепенно вновь заполняются детворой

С каждым днем в детсадах детворы прибавляется. Снимок сделан в Йыхви в здании "Kalevipoeg".

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Родители в последнее время начинают все активнее пользоваться детсадовской услугой. Однако потребность в созданных на период чрезвычайного положения круглосуточных дежурных группах все же мала.

ДОСТУПНО ДЛЯ

Местные самоуправления должны в случае необходимости обеспечить круглосуточную детсадовскую услугу и услугу присмотра за детьми, чтобы их родители, работающие в жизненно важных сферах (например, полиция, спасатели, медработники и др.) или занимающие необходимые для жизнеспособного функционирования государства должности, могли заниматься своей работой. В Кохтла-Ярве к этому готовы два детсада - "Tareke" в Ахтме и "Pääsuke" в Ярвеской части города.

Необходимости не возникало 

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