Детсады постепенно вновь заполняются детворой

ДОСТУПНО ДЛЯ

Местные самоуправления должны в случае необходимости обеспечить круглосуточную детсадовскую услугу и услугу присмотра за детьми, чтобы их родители, работающие в жизненно важных сферах (например, полиция, спасатели, медработники и др.) или занимающие необходимые для жизнеспособного функционирования государства должности, могли заниматься своей работой. В Кохтла-Ярве к этому готовы два детсада - "Tareke" в Ахтме и "Pääsuke" в Ярвеской части города.