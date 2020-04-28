Процесс над йыхвискими врачами: прокурор частично отказался от обвинения

На продолжившемся вчера в Йыхвиском доме суда Вируского уездного суда процессе над бывшим председателем Йыхвиского волостного собрания Ниной Негласон, ТОО "Corrigo" и членом правления предприятия Тийу Сепп прокурор частично отказался от обвинения во взятке, но тем не менее потребовал признать подсудимых виновными и назначить им наказание в виде денежного взыскания.
Один из наиболее важных эпизодов предъявленного прокуратурой обвинения во взятке касался утверждений, что Негласон, работая в "Corrigo" по договору поручения, в то же время в качестве председателя волостного собрания якобы защищала экономические интересы предприятия на уровне волостной власти. Так, прокуратура изначально расценила зарплату, выплаченную Негласон как врачу-эксперту по гигиене труда за составленные по заказу кассы по безработице экспертизы трудоспособности, как взятку.