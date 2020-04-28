ПЕРЕДОВИЦА: Взимание платы за детсад - как лакмусовая бумажка

Таллинн, Тарту, Кохтла-Ярве, Силламяэ и еще очень многие другие самоуправления не считают справедливым требовать с родителей деньги в период, когда сами же рекомендовали им при малейшей возможности оставлять детей дома. Это разумное и справедливое решение.

В то же время в некоторых самоуправлениях Ида-Вирумаа - как, например, в Нарве или в Йыхви - происходит упорное сопротивление ему.

Особенно цинично при этом выпячивание необходимости солидарности самоуправленческими руководителями. Или же демагогические ссылки на то, что приостановка платы за детсад привела бы к урезанию зарплат детсадовских работников. Такого не произошло в тех самоуправлениях, где плату во время чрезвычайного положения не требуют, так почему должно произойти в Йыхви или Нарве? Львиная доля доходов в бюджетах детсадов не от родителей поступает. В ситуации, когда детсады нагружены значительно меньше обычного, любое смекалистое самоуправление найдет при желании другие источники экономии расходов. К тому же государство компенсирует самоуправлениям связанные с чрезвычайным положением затраты.

Если же чиновник самоуправления выдвигает при разговоре о платах за детсад аргумент солидарности, то первым делом мог бы хотя бы на 10 процентов уменьшить собственную зарплату.

Однако теперь с родителей, у большой части которых доходы во время чрезвычайного положения уменьшились, а многие вообще потеряли рабочее место, хотят получать деньги за услугу, которой само же самоуправление настойчиво рекомендует не пользоваться.