Со 2 мая разрешат заниматься спортом небольшими группами

Об этом сообщил руководитель чрезвычайного положения Юри Ратас в социальных сетях.

Посещать музеи и тренировки можно при условии, что в группе максимально 10 человек. Всем участникам следует соблюдать правило "2+2", а организаторы должны обеспечить наличие дезинфицирующих средств. В частности спортивный инвентарь необходимо дезинфицировать.

В музеях под открытым небом нельзя входить в находящиеся там помещения, например, хуторские дома.

Кроме того, Ратас подписал распоряжение, согласно которому со 2 мая можно использовать тренажеры на открытом воздухе. Владельцы "качалок" на свежем воздухе должны дезинфицировать инвентарь после каждого использования, не реже чем каждые четыре часа.