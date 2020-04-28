Со 2 мая разрешат заниматься спортом небольшими группами

Со 2 мая разрешат проводить спортивные тренировки на открытом воздухе, а также откроют музеи под открытым небом и те экспозиции, которые находятся во дворах музеев, сообщает портал rus.err.ee.
Об этом сообщил руководитель чрезвычайного положения Юри Ратас в социальных сетях.
Посещать музеи и тренировки можно при условии, что в группе максимально 10 человек. Всем участникам следует соблюдать правило "2+2", а организаторы должны обеспечить наличие дезинфицирующих средств. В частности спортивный инвентарь необходимо дезинфицировать.
В музеях под открытым небом нельзя входить в находящиеся там помещения, например, хуторские дома.
Кроме того, Ратас подписал распоряжение, согласно которому со 2 мая можно использовать тренажеры на открытом воздухе. Владельцы "качалок" на свежем воздухе должны дезинфицировать инвентарь после каждого использования, не реже чем каждые четыре часа.
Если требования не соблюдаются, то организатор мероприятия или предоставляющее услугу предприятие могут быть оштрафованы на 2000 евро.