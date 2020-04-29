Чт, 30.04.2020
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Школьникам в Нарве снова выдадут продукты

Пример школьного продуктового набора в Нарве.

ФОТО: Илья Смирнов / архив «Северного побережья»

Нарвская горуправа 29 апреля распорядилась снова, уже в третий раз за время чрезвычайного положения, организовать выдачу наборов питания школьникам.

Разрешенный период выдачи теперь будет не два-четыре дня, как прежде, а заметно более долгий - с 6 по 14 мая.

Как и раньше, администрации нарвских школ сами составляют списки учащихся, желающих получить продуктовые наборы, а также сами в сотрудничестве с обслуживающим школу предприятием питания и с согласованием с Департаментом здоровья формируют эти наборы.

По-прежнему действует пожелание школам при выдаче наборов питания максимально избегать скоплений школьников.

Напомним, все школы в Эстонии переведены на дистанционное обучение с 16 марта - ради противодействия распространению коронавируса. С согласия Министерства образования и науки ЭР самоуправления могут продолжать предлагать питание тем школьникам, которые в этом нуждаются и изъявят соответствующее желание. В Нарве на такое предложение соглашаются почти все, независимо от материального положения семей.

Выдачи школьникам продуктовых наборов сразу на две недели уже производились в Нарве 23-24 марта и 6-9 апреля.

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