Полиция: нельзя отдавать в залог свое удостоверение личности

О готовности брать в залог документы, удостоверяющие личность, объявил муниципальный фонд городского развития "Narva Linna Arendus". Данное предложение прозвучало в рекламе проката велосипедов в Нарвском пляжном здании, снова открывающемся со 2 мая. "В залог можно также оставить и действующий документ, удостоверяющий личность", - говорится в рекламном тексте.

Данный момент по просьбе "Северного побережья" прокомментировала главный эксперт бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны комиссар Марит Абрам.

- Предприятия или организации, предлагающие какие-либо услуги, не могут просить в залог удостоверяющий личность документ. Свой удостоверяющий личность документ нельзя передавать третьим лицам ни для залога, ни в других целях. Советуем найти для сохранения выдаваемого в аренду имущества другую альтернативу, - сказала Абрам.

Вышеназванное муниципальное учреждение, действительно, предлагает оставлять в качестве залога за арендованный тот или иной велосипед от 30 до 50 евро. Правда, можно только наличными.

Член правления целевого учреждения "Narva Linna Arendus" Софья Хомякова объяснила "Северному побережью", что основным залогом у них является денежный.

- Оставить вместо денег свой удостоверяющий личность документ является добровольным действием, и данный вариант залога был предусмотрен как раз по просьбам клиентов, у которых не оказывается с собой денег. Поэтому в тексте и написано, что можно оставить документ, а не должны. Мы учитываем рекомендации Инспекции по защите данных, что действительно нельзя обязывать людей оставлять личный документ в залог, как и отказывать из-за этого в оказании услуги. Поэтому мы разработали два варианта, чтобы это было удобно для наших клиентов.

Хомякова заверила, что пока ИД-карта, паспорт или водительские права находятся на стойке регистрации пляжного здания в качестве залога, с этих документов не делаются копии, то есть, как считает собеседница, сбор данных минимизирован.

- В "Narva Linna Arendus" действует порядок хранения личных данных, с ним ознакомлены все работники, он находится на стойке администратора, поэтому работники несут ответственность за разглашение и передачу личных данных третьим лицам, - добавила Хомякова.