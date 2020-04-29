Чт, 30.04.2020
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Плату за занятия в кружках Кохтла-Ярве сократил вдвое

Вахтраский центр творчества Кохтла-Ярвеского центра культуры.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Кохтла-Ярвеское горуправление утвердило ходатайство Кохтла-Ярвеского центра культуры о снижении платы за занятия в кружках и студиях за апрель и май на 50 процентов.

По словам вице-мэра Нины Алексеевой, несмотря на то, что все руководители творческих коллективов продолжают дистанционную работу очень активно, руководство центра культуры понимает, что, находясь дома, не все дети могут заниматься полноценно и что есть семьи, у которых осложнилось материальное положение.

Некоторые родители уже оплатили занятия детей до конца учебного года, в таком случае они будут иметь право на возврат или перенос переплаченных сумм денег в счет платы за занятия в следующем учебном году.

- Родители могут написать заявление на возврат денег, но некоторые коллективы намерены проводить уроки также в июне. Все вопросы будем решать индивидуально по договоренности, - подчеркнула директор Кохтла-Ярвеского центра культуры Светлана Короткова.

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