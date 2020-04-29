Плату за занятия в кружках Кохтла-Ярве сократил вдвое

По словам вице-мэра Нины Алексеевой, несмотря на то, что все руководители творческих коллективов продолжают дистанционную работу очень активно, руководство центра культуры понимает, что, находясь дома, не все дети могут заниматься полноценно и что есть семьи, у которых осложнилось материальное положение.

Некоторые родители уже оплатили занятия детей до конца учебного года, в таком случае они будут иметь право на возврат или перенос переплаченных сумм денег в счет платы за занятия в следующем учебном году.