В общежитии и социальном доме Кохтла-Ярве обстановка спокойная

В городском социальном доме, который находится на Ярвекюла теэ, 17, более 100 комнат и 80 жильцов. Директор центра социальной опеки Кохтла-Ярве Арне Берендсен признается, что переживал за этот дом, ведь большая часть проживающих здесь - это люди возрастные, с хроническими заболеваниями, то есть те, кто входит в группу риска.

- Но с момента введения чрезвычайного положения и по настоящее время обстановка остается спокойной, - утверждает он. - В доме есть все необходимые средства для обработки рук, жильцам выдаются маски для посещения магазина, работники дома постоянно контролируют соблюдение жильцами правил гигиены. Кроме того, посещение жильцов людьми извне запрещено.

Арне Берендсен отметил, что спокойная ситуация и в городском доме престарелых. В десятках подобных учреждений Эстонии зафиксированы случаи заражения коронавирусом. В Кохтла-Ярвеском доме престарелых пока никто не заболел. Карантин здесь осуществляется не только по внешним границам здания, но и внутри между этажами, чтобы в случае заражения оно не распространилось на другие блоки. Временно прекращен прием посылок для проживающих от родственников, так как бессимптомно болеющие - а они, возможно, в городе есть, - могут стать источником заражения, даже не подозревая об этом.

В общежитие вход запрещен

В общежитии, расположенном на Пыхья аллеэ, 9, которое принадлежит ТОО "Järve Ühiselamu", проживает около 100 человек. И здесь многие из нанимателей комнат входят в группу риска. По словам члена правления фирмы Игоря Курошу, эти люди стараются не выходить из дома, разве что в ближайший магазин.

- Чужих в общежитие не пускаем, - заверил он. - И раньше строго относились к посетителям, пускали не всех, а с появлением опасности заражения коронавирусом вообще запретили приход гостей к кому-либо. К счастью, на данный момент у нас заболевших даже простудными заболеваниями нет.