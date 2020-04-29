Кохтла-Ярвеская школа искусств пополнила инструментальную базу

Кохтла-Ярвеское горуправление выделило из городского бюджета 8700 евро на приобретение нового пианино для Кохтла-Ярвеской школы искусств.
Новый инструмент известной европейской марки "Petrof" уже на месте. Директор Кохтла-Ярвеской школы искусств Анне Михклеп очень довольна приобретением:
- Пианино нежного белого цвета, очень красивое, но главное в музыкальном инструменте не внешняя привлекательность, а звучание, и оно прекрасно, - поделилась она радостью. - Мы стараемся каждый год обновлять и пополнять свою музыкальную базу, покупать хотя бы один-два новых инструмента, очень приятно, что нынче город нашел возможность поддержать нас и оплатил это приобретение.
Новое пианино отправилось в класс опытного преподавателя Вийи Игаунис и ждет встречи с музыкантами после отмены чрезвычайной ситуации в стране.
Анне Михклеп добавила, что фортепиано - популярная специальность, на отделении КЯШИ в этом году учатся около сорока девочек и мальчиков, работают десять учителей. Кохтла-Ярвеская школа искусств стала инициатором и уже более двадцати лет проводит популярный конкурс этюдов "Ралли пианистов", в котором принимают участие юные любители "быстрого бега" по клавишам из разных городов. "Очень надеюсь, что все преодолеют кризисные сложности и предстоящей осенью этот конкурс тоже состоится", - мечтает собеседница.