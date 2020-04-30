Пострадавший от пожара этаж в Кохтла-Ярвеском социальном доме начали восстанавливать

Город выделил 188 тысяч бюджетных денег на ремонт в социальном доме: на третьем этаже проводится полное обновление коммуникаций, включая замену главного электрощита, сантехники, выравнивания и покраски стен. Все работы выполняют строители муниципального предприятия "OSK Grupp".

- Работаем уже третий месяц и к концу мая должны завершить, - сказал руководитель "OSK Grupp" Леонид Хокконен. - С этим ремонтом подбираемся к общим коммуникациям всего здания, они уже давно требуют обновления.

Директор социального дома Виктория Гончарова замечает, что они очень радовались бы происходящему, если бы не предшествующие события - осенью здесь был пожар, в котором погиб их сотрудник.

- Понемногу постоянно что-то делается, но таких больших обновлений не было давно, даже не вспомню, в каком году - комментирует она. - После ремонта это будут самые лучшие комнаты во всем доме - в них вернутся прежние жильцы, которых временно переселили. Всего у нас 86 жильцов, комнат около 130, но часть свободных в очень плохом состоянии, так что на сегодняшний день свободного жилья у нас нет, хотя желающие поселиться есть - горожане регулярно спрашивают.

Директор центра социальной опеки Арне Берендсен добавил, что есть надежда, что обновление социального дома продолжится в будущем году. "Сейчас сложно что-то утверждать, никто не знает, как скажется кризис на бюджете города, но планировали привести в порядок четвертый этаж, также пострадавший от другого пожара".