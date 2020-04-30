В Кохтла-Ярвеском центре культуры начали ремонт электросистем

Пока центр культуры закрыт для посетителей, здесь начались давно ожидаемые работы, благодаря которым должна значительно улучшиться работа электрооборудования.
Ремонтом занимается муниципальное предприятие "OSK Grupp", и, по словам его руководителя Леонида Хокконена, работы планировали еще в прошлом году, но по разным причинам приходилось откладывать.
- В принципе, это не очень большая работа, но в списке много мелких позиций, которые надо выполнить, - объясняет собеседник. - В каких-то местах необходимо заменить или провести дополнительные электрокабели, при реновации здания в некоторых розетках не сделано заземления, что могло повлиять на работу дорогостоящего оборудования, и так далее. Кажется, все по мелочам, но их много. Поэтому сложившаяся ситуация, когда в доме не происходит никаких событий, - большой плюс, электрикам не надо подстраиваться и искать промежутки между мероприятиями, а методично выполнять поставленные задачи.
Ремонтные работы обойдутся городской казне в 8,5 тысячи евро вместе с налогом с оборота. Электрики обещают завершить их в течение пары недель и отчитаться до конца мая.
Директор центра культуры Светлана Короткова рада, что после снятия режима чрезвычайного положения они смогут предложить гостям лучшие технические услуги, а зрителям, которые придут на мероприятия, более качественный звук.
- В нашем доме проходит более 400 мероприятий в год, в том числе и такие крупные фестивали, как "KinoFF" или "Золотая маска", организация которых особенно требует современных технических условий и оборудования. Наши специалисты и до сих пор находили варианты решения по организации трансляции, обеспечению света и звука, надеемся, что теперь это будет сделать проще.