В Кохтла-Ярвеском центре культуры начали ремонт электросистем

Ремонтом занимается муниципальное предприятие "OSK Grupp", и, по словам его руководителя Леонида Хокконена, работы планировали еще в прошлом году, но по разным причинам приходилось откладывать.

- В принципе, это не очень большая работа, но в списке много мелких позиций, которые надо выполнить, - объясняет собеседник. - В каких-то местах необходимо заменить или провести дополнительные электрокабели, при реновации здания в некоторых розетках не сделано заземления, что могло повлиять на работу дорогостоящего оборудования, и так далее. Кажется, все по мелочам, но их много. Поэтому сложившаяся ситуация, когда в доме не происходит никаких событий, - большой плюс, электрикам не надо подстраиваться и искать промежутки между мероприятиями, а методично выполнять поставленные задачи.

Ремонтные работы обойдутся городской казне в 8,5 тысячи евро вместе с налогом с оборота. Электрики обещают завершить их в течение пары недель и отчитаться до конца мая.

Директор центра культуры Светлана Короткова рада, что после снятия режима чрезвычайного положения они смогут предложить гостям лучшие технические услуги, а зрителям, которые придут на мероприятия, более качественный звук.