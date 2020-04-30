Йыхвиский балетный фестиваль живет в домашних уроках балета

ДОСТУПНО ДЛЯ

В прошлую пятницу вечером, когда любители балета во второй раз собрались перед экранами, на уроке, который ведется на эстонском и русском языках, присутствовали ученики из разных уголков страны: от Нарвы до Хаапсалу. Упражнения у станка в домашних условиях остаются невыполненными, и вместо балеток приходится обойтись носками, но это не мешает в полной мере ощутить радость от первого в своей жизни урока балета.