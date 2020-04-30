Йыхвиский балетный фестиваль живет в домашних уроках балета

Йыхвиский балетный фестиваль, который должен был состояться на прошлой неделе, из-за чрезвычайного положения был отменен, но значившиеся в программе открытые уроки балета от Марии Гольцман - нет. Танцовщица подтвердила, что готова и дальше проводить танцевальные тренировки для взрослых в вебе, пока сохраняется интерес.
В прошлую пятницу вечером, когда любители балета во второй раз собрались перед экранами, на уроке, который ведется на эстонском и русском языках, присутствовали ученики из разных уголков страны: от Нарвы до Хаапсалу. Упражнения у станка в домашних условиях остаются невыполненными, и вместо балеток приходится обойтись носками, но это не мешает в полной мере ощутить радость от первого в своей жизни урока балета.