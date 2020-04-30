ОДИН ВОПРОС: Применили ли вы особые меры для защиты от коронавируса?

- Если я скажу, что мы делаем нечто особенное, то совру. Но одна вещь - вакцинация против гриппа - была сделана в декабре, и на карантин с целью профилактики гриппа мы ушли раньше других. Мы давали своим людям лечебный имбирный чай, мед, чай с лимоном. Стараемся следовать правилам, введенным Департаментом здоровья, и распоряжениям кризисной комиссии. Нам просто повезло, но ни один дом попечения не может быть полностью уверен, что в их учреждение этот вирус не проникнет, потому что люди перемещаются из города на работу, ходят в магазины и общаются с членами своей семьи.