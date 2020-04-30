Попытка передать Йыхвиский центр опеки в частные руки вызвала бурю в волостном собрании

ДОСТУПНО ДЛЯ

В представленном Сепперном проекте решения собрания предусматривалось, что волостное собрание в порядке решения передаст расположенный на улице Кааре, 3 попечительский центр предпринимателю с обязательством инвестировать в этот объект в течение определенного времени определенную сумму. В проекте не назывались имя инвестора, размер инвестиции и время, на которое учреждение вместе со всеми касающимися социальных услуг обязательствами было бы передано инвестору.