Попытка передать Йыхвиский центр опеки в частные руки вызвала бурю в волостном собрании

Представленный коалиционным депутатом Йыхвиского волостного собрания и руководителем Йыхвиского центра опеки Артуром Сепперном проект, в соответствии с которым волость передала бы принадлежащее ей социальное учреждение в распоряжение частного инвестора с обязательством инвестировать в данный объект, вызвал недовольство как в коалиции, так и в оппозиции, после чего Сепперн отозвал проект.
В представленном Сепперном проекте решения собрания предусматривалось, что волостное собрание в порядке решения передаст расположенный на улице Кааре, 3 попечительский центр предпринимателю с обязательством инвестировать в этот объект в течение определенного времени определенную сумму. В проекте не назывались имя инвестора, размер инвестиции и время, на которое учреждение вместе со всеми касающимися социальных услуг обязательствами было бы передано инвестору.