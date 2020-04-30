Чт, 30.04.2020
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Попытка передать Йыхвиский центр опеки в частные руки вызвала бурю в волостном собрании

Йыхвиский центр опеки, расположенный на улице Кааре, 3, хотели продать и раньше, однако далеко эти планы не зашли, поскольку противники приватизации объясняют собственную точку зрения необходимостью сохранить для жителей волости доступность этой необходимой услуги.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Представленный коалиционным депутатом Йыхвиского волостного собрания и руководителем Йыхвиского центра опеки Артуром Сепперном проект, в соответствии с которым волость передала бы принадлежащее ей социальное учреждение в распоряжение частного инвестора с обязательством инвестировать в данный объект, вызвал недовольство как в коалиции, так и в оппозиции, после чего Сепперн отозвал проект.

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В представленном Сепперном проекте решения собрания предусматривалось, что волостное собрание в порядке решения передаст расположенный на улице Кааре, 3 попечительский центр предпринимателю с обязательством инвестировать в этот объект в течение определенного времени определенную сумму. В проекте не назывались имя инвестора, размер инвестиции и время, на которое учреждение вместе со всеми касающимися социальных услуг обязательствами было бы передано инвестору.

Требование Спасательного департамента

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