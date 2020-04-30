Министр отправил бы учащихся на осеннюю уборку урожая

Идея министра сельской жизни Арво Аллера отправить учащихся на помощь в осеннем сборе урожая не находит отклика в Ида-Вирумаа.
Возглавляющий Министерство сельской жизни идавирумаасец Арво Аллер в своем интервью национальному вещанию во вторник выступил с идеей, что вместо иностранных рабочих осенью на уборку урожая могли бы выйти гимназисты. "Постараемся справиться своими людьми, найдем гимназистов, школьников, студентов", - сказал министр.
- Давайте не будем бояться, что гимназисты не наверстают в учебе, если поработают на сельхозпредприятии, - призвал Аллер, отметив, что гимназисты готовы усваивать знания и вечером, учась дома, после уборки капусты или в выходные.
Сказанное Аллером вызвало большой резонанс во всех медиаканалах, в том числе в социальных сетях. Отношение было в основном негативным, однако нашлись и те, по мнению которых эта мысль имеет свой резон.
Вручную - только уборка капусты
Говоря об уборке урожая, имеют в виду, разумеется, не зерновые, а овощи. Да и то в довольно узком секторе - например, на уборке капусты.
- Картофель, свеклу, брюкву и морковь уже давно никто не собирает вручную, это делают машины, - сказал крупнейший ида-вируский овощевод, хозяин садоводческого хутора Венди Ааре Вент.
На хуторе Венди раньше работу получали довольно много школьников - но летом, когда надо было полоть-рыхлить.
- Когда появились смартфоны, я покончил с этим. Регулирующие детский труд законы тоже сильно ужесточились примерно в это же время, но главной причиной отказа стал все же телефон. Ребенок приходит на работу, садится на краю поля и копается в телефоне. Подойдешь и скажешь ему, что надо бы поработать, он десять минут поработает и снова усаживается. Спрашиваю, зачем ты вообще пришел, если работать не хочешь. Говорит, родители велели, - вспоминает Вент.
ХЕНДРИК АГУР:
Идея решать вопросы сельского хозяйства с помощью и за счет учащихся даже не достойна обсуждения.
Итак, Вент и на летние полевые работы искал взрослых людей, желающих работать. В период же уборки урожая никого со стороны на помощь звать не приходилось, ведь, как было сказано выше, уборкой занимаются машины. За исключением уборки капусты, но это настолько поздняя работа, что все остальные работы на хуторе к тому времени уже выполнены и на помощь могут прийти освободившиеся работники.
За пять дней не поглупеют
Вент видит в словах министра зерно истины: "В воспитательном аспекте это могло бы пойти на пользу ученикам; дети поняли бы, что такое капуста и насколько тяжел этот труд. После этого уже не говорили бы в магазине, что капуста слишком дорогая".
Пару лет назад один из учителей кивиылиской школы спросил у Вента, нельзя ли провести у него в хозяйстве урок природы для детей 10-го класса.
- Я предложил им посадку лука-сеянца. Поначалу дети не знали даже, каким концом его сажать, не говоря уж о промежутках. Я объяснил и показал, классный руководитель следил - и все отлично получилось, посадили все луковицы. Сами дети тоже были очень веселые и довольные.
Если бы гимназист пять дней из учебного времени помогал на поле, то не поглупел бы от этого, считает Вент.
Другой вопрос, нужно ли это земледельцу: "В Эстонии к осени будет так много безработных, что помощники найдутся и среди них".
Школьные руководители не поддерживают
Директор Ийзакуской гимназии Кюлли Гулявин отнеслась к идее министра с сомнением.
- Я тоже в школьные годы ходила как на сбор урожая, так и на посадку леса, но теперь время другое, самую большую работу выполняют машины. Сейчас в школе много детей с поведенческими проблемами, которых и в здании школы трудно держать в рамках, а на поле это оказалось бы еще сложнее. К тому же капусту срезают специальным ножом, с которым тоже надо уметь обращаться.
Гулявин находит, что безработных у нас много, взрослых людей проще обучить и они более ответственные.
Председатель колхоза пригласил учителей подменить доярок
При Иллукаской школе в свое время были школьные огородные участки и огородные участки учителей. Для их обработки директор школы Виллио Рейнсалу то и дело одалживал лошадь у председателя тогдашнего иллукаского колхоза.
Как-то раз, когда Рейнсалу снова пришел просить лошадь, председатель сказал, что хочет получить кое-что взамен: когда дояркам нужен свободный день, пусть их подменяют школьные учителя.
Рейнсалу сердито ответил, что его учителя ходили в университет не для того, чтобы заниматься дойкой в хлеву. Затем он отправился к одному деревенскому мужику и купил у него лошадь для школы.
Поскольку школе не разрешалось иметь лошадь, ее взяли на учет в качестве спортивного инвентаря. Так что у Иллукаской школы было два коня: один использовался по назначению в спортзале, другой жевал овес в сарае.
Директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур вспомнил, что в свое время и сам, будучи учеником и студентом, ездил в порядке "ударного труда" на полевые работы в колхозы и совхозы, а в каникулы убирал на тракторе навоз и раздавал корма на ферме для выращивания бычков.
- Не приходится жаловаться, это было по-своему интересно и даже просвещало, бесспорно, давало опыт труда и общения. В голову министра, как человека того же поколения, и могла прийти такая мысль. Но времена все же изменились, и идея сегодня выйти таким же образом с учениками на поле собирать картофель не особо адекватна. Цель учащихся - учиться и получать образование. Каждые минута и час в школе - на вес золота, и идея решать вопросы сельского хозяйства с помощью и за счет учащихся даже не достойна обсуждения.