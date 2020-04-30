Министр отправил бы учащихся на осеннюю уборку урожая

Если бы гимназист пять дней из учебного времени помогал на поле, то не поглупел бы от этого, считает Вент.

Другой вопрос, нужно ли это земледельцу: "В Эстонии к осени будет так много безработных, что помощники найдутся и среди них".

Школьные руководители не поддерживают

- Я тоже в школьные годы ходила как на сбор урожая, так и на посадку леса, но теперь время другое, самую большую работу выполняют машины. Сейчас в школе много детей с поведенческими проблемами, которых и в здании школы трудно держать в рамках, а на поле это оказалось бы еще сложнее. К тому же капусту срезают специальным ножом, с которым тоже надо уметь обращаться.

Гулявин находит, что безработных у нас много, взрослых людей проще обучить и они более ответственные.

Председатель колхоза пригласил учителей подменить доярок

При Иллукаской школе в свое время были школьные огородные участки и огородные участки учителей. Для их обработки директор школы Виллио Рейнсалу то и дело одалживал лошадь у председателя тогдашнего иллукаского колхоза.

Как-то раз, когда Рейнсалу снова пришел просить лошадь, председатель сказал, что хочет получить кое-что взамен: когда дояркам нужен свободный день, пусть их подменяют школьные учителя.

Рейнсалу сердито ответил, что его учителя ходили в университет не для того, чтобы заниматься дойкой в хлеву. Затем он отправился к одному деревенскому мужику и купил у него лошадь для школы.

Поскольку школе не разрешалось иметь лошадь, ее взяли на учет в качестве спортивного инвентаря. Так что у Иллукаской школы было два коня: один использовался по назначению в спортзале, другой жевал овес в сарае.