Ида-вируский туризм остался без своего миллиона

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Когда Министерство экономики и коммуникаций сообщило 15 апреля, что в сотрудничестве с "KredEx" и EAS разработало пакет помощи для поддержки турсектора, то из 25 миллионов евро кризисной поддержки один миллион отдельно предназначался для действующих в Ида-Вирумаа предпринимателей и столько же - для помощи островным турпредпринимателям.