Чт, 30.04.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Ида-вируский туризм остался без своего миллиона

Зависимость ида-вируского туризма от российского рынка - самая большая в Эстонии. Когда снова откроют границу, неизвестно.

ФОТО: Илья Смирнов

Из одобренного правительством пакета помощи турсектору пропал миллион евро, планировавшийся для ида-вируских турпредпринимателей. Таким образом, желаемого добились мэры Тарту, Пярну и Хаапсалу, требовавшие равного отношения к регионам.

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Когда Министерство экономики и коммуникаций сообщило 15 апреля, что в сотрудничестве с "KredEx" и EAS разработало пакет помощи для поддержки турсектора, то из 25 миллионов евро кризисной поддержки один миллион отдельно предназначался для действующих в Ида-Вирумаа предпринимателей и столько же - для помощи островным турпредпринимателям.

Требовали отмены различий 

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