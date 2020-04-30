ПЕРЕДОВИЦА: Какой бизнес спасать, а какому дать умереть?

Принимающие решения за правительственным столом оказались в таком же положении, как врачи какой-нибудь переживающей большой наплыв пациентов больницы, которые должны при ограниченном количестве дыхательных аппаратов решить, кого постараться спасти, а кому дать уйти...

Предприятие - это не человеческая жизнь. Однако с предприятием связано множество людей, и от того, выстоит оно или нет, зависят благополучие и будущее этих людей и их семей.

На основании чего правительству следует решать, кому из стоящих на краю трясины предприятий протянуть спасительный шест, а чьи крики о помощи оставить без внимания, так как шестов на всех не хватит. Пойдет ли денежная помощь прежде всего тем, кто имеет лучшие связи в политкругах и может опереться на более умелых лоббистов? Насколько при принятии решения учтут, как оно может повлиять на рейтинги партий, а также на то, насколько сильную бурю недовольства могут вызвать те, кто поддержку не получит?